Filmblogg: Seriepremierer i mars

«Westworld» var et frisk pust da den hadde premiere på HBO Nordic i 2016. Ulik noen av de andre seriene og med en stjernespekket rolleliste. Science fiction-serien både overrasket og provoserte, og utfordret måten vi ser menneskeheten på. Det er kanskje bare gått to år siden sesong to hadde premiere, men det virker som ti år på grunn av den konstante strømmen av nye serier som produseres og konsumeres. Så klarer de å kapre seerne for tredje gang? Her er høydepunktene på HBO Nordic og Netflix denne måneden.

«Breeders», 3. mars HBO Nordic

Daisy Haggard og Martin Freeman spiller hovedrollene, og serien er for alle med barn, som både elsker dem, men som også kunne gitt dem bort til et reisende sirkus innimellom.

«Dave», 5. mars HBO Nordic

En ny komiserie basert på livet til rapperen Lil Dicky, med Dave Burd i hovedrollen som seg selv. En nevrotisk mann i slutten av tjueårene som tror det er hans skjebne å bli en av de beste rapperne gjennom tidene.

«Devs», 5. mars HBO Nordic

Lily undersøker kjærestens plutselige død, og alle spor leder mot en hemmelig avdeling og en konspirasjon i et teknologifirma. Serien er laget av den Oscar-nominerte filmskaperen Alex Garland («Ex Machina»).

«Westworld» sesong 3, 16. mars HBO Nordic

Dolores trer inn i vår verden, og det bygger opp til et skikkelig oppgjør. Med skuespillere som Evan Rachel Wood og Aaron Paul.

«The Plot Against America», 17. mars HBO Nordic

En dystopisk miniserie basert på Philip Roths bok, om et alternativt historisk univers hvor Franklin D. Roosevelt ble slått av Charles Lindbergh i presidentvalget i 1940.

«Peaky Blinders» sesong 5, 1. mars Netflix

Blir aldri lei av familien Shelby. Året er 1929, aksjemarkedet har krasja og Tommy må se etter nye måter å brødfø familien på. Han ramler også inn i politikken, og irene kommer.

«Bloodride», 13. mars Netflix

I samme spor som «Beforeigners» presenteres et nytt, absurd norsk univers hvor skrekk blandes med sort skandinavisk humor.

«The Valhalla Murders», 13. mars Netflix

Islandsk krimdrama om en politimann med en vond fortid som sendes hjem til Island fra Oslo for å hjelpe i jakten på en seriemorder.

«Feel Good», 20. mars Netflix

Mae Martin spiller seg selv, en komiker og tidligere rusmisbruker fra Canada som bor i London og strever med å holde seg borte fra dop, mens hun starter et nytt forhold. Med blant andre Lisa Kudrow.