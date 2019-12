Slik var det sørlandske musikkåret

Kommentar: Året det var så mye å høre

Det tar sin tid å høre flere hundre nye, sørlandske låter, skal jeg si deg. Men mest av alt er det gøy.

2019 var året da jeg prøvde å sjekke ut absolutt all ny populærmusikk som ble gitt ut på Sørlandet. Målet var å sette sammen en spilleliste på 20 låter.

Jeg lyttet til tips fra erfarne musikkfolk. Jeg noterte meg ukjente navn i avisene. Jeg hørte på alt som dukket opp i innboksen. Jeg lagret mengdevis med singler og album i Spotify-biblioteket mitt.

Det har gått i prog fra Søgne, indie fra Lyngdal, dancehall fra Kristiansand, elektro fra Farsund, hip hop fra Arendal, death metal fra Vennesla, viser fra Birkeland, country fra Byremo og alternativ rock fra Grimstad. Et slags boyband, flere UiA-prosjekter, litt utagerende jazz og noe stemningsfull pianomusikk er også blant det jeg har fått med meg.

Til tross for innsatsen, sitter jeg nå på slutten av året igjen med en følelse av å ha... gått glipp av veldig mye.

Vi lever i en tid hvor det ikke skal all verden til for å spille inn og gi ut det man lager. Medievirkeligheten er dessuten blitt så fragmentert at en popartist kan ha flere millioner avspillinger på strømmetjenestene – eller et metalband kan opptre for tusenvis av mennesker i mellom-Europa – uten at folk i nærmiljøet deres får det med seg.

Det lages kort sagt mer interessant musikk enn det er mulig å få oversikt over, og det er faktisk klin umulig å koke alt det interessante ned til bare 20 låter.

Spotify-listen «Det sørlandske musikkåret 2019» er likevel et ærlig forsøk på å gi et representativt bilde av mangfoldet. Jeg regner ikke med at alle kommer til å like alt. Men jeg er nesten sikker på at alle vil like noe.

Også håper jeg at du fortsetter utforskningen på egen hånd, at du kommer deg ut på konsert og at du kjøper fysiske eksemplarer av det du liker aller best. Kortreist musikk er tingen.

For min egen del ser jeg nå frem til musikkåret 2020. Det kommer til å bli minst like uoversiktlig og gøy.

Spilleliste: Det sørlandske musikkåret 2019

Selvsagt går det ikke an å oppsummere et helt musikkår med en 20 låter lang spilleliste. Vi har prøvd allikevel.

Du finner listen på Spotify under tittelen «Det sørlandske musikkåret 2019».

Hør den fra begynnelse til slutt, sett den på «shuffle play» eller velg det som ser mest spennende ut. Bare husk at dette ikke er en kåring eller rangering, men ganske enkelt noen låter vi synes du burde sjekke ut.

1. Hemmelig sekt feat. Hanne Kolstø - «Rømme avsted»

Hemmelig sekts dunkle hip hop, den som slo så hardt da trioen fra Vågsbygd og Mandal dukket opp fra intet i fjor, fikk en ekstra dimensjon da kristiansandvennen Hanne Kolstø tok refrenget på denne sommersingelen. Nå i desember fulgte mini-albumet «Neo Tokyo».

2. Discothèque Franson – «Få pusten tilbake»

Det er noe veldig bergensk – tenk Fjorden, Baby! eller Hjerteslag – over de på samme tid catchy og inderlige låtene til Discothèque Franson. «Få pusten tilbake» er en av flere finfine singler det kristiansandsbaserte bandet ga ut i løpet av 2019.

3. Jejune – «Stop Crying Your Heart Out»

Jejune, som har sitt utspring i musikklinjen på Vågsbygd videregående, fortsetter å vise gode, smått Beatles- og britpop-aktige låtskrivertakter. «Stop Crying Your Heart Out» var deres tredje og kanskje aller beste singelutgivelse i år.

4. Øksendal – «Like a Drum»

Han skriver iørefallende, litt såre melodier, den 37 år gamle debutanten Dagfinn Øksendal fra Kristiansand, og gitarsoundet hans er akkurat passe skurrete. «Like a Drum» og resten av albumet «Stay for Dinner» burde med andre ord være snadder for fans av Torgeir Waldemar og Neil Young.

5. Once in '79 – «Hold My ground»

Paul Magnus Lundø og Øystein Aase har kanskje forlatt Sokndal og bosatt seg i nesten urbane Kristiansand, men americanaen deres skaper likevel bilder av mørke, fuktige skoger snarere enn kunstig belyste kjøpesentre. «Hold My ground» er et av mange sterke spor på albumet «Dead End».

6. Erlend Ropstad – «Exit the Dragon»

Dette var året da Venneslas lengste sønn ble tatt opp i den norske rockeliten. Albumet hans fikk unison skryt, konsertene hans var utsolgte og i november ble han sannelig også tildelt Prøysenprisen. Og i 2020 venter forestilling på Det Norske Teatret. «Exit the Dragon» er fra albumet «Brenn siste brevet».

7. Honningbarna – «Øyane er mosaikk»

10-årsjubilantene Honningbarna er definitivt ikke barn lenger. Men kristiansandsbandets musikk er bare blitt friere, villere og kulere etter hvert som de har frigjort seg fra snevre punk-konvensjoner. Singelen «Øyane er mosaikk» kan faktisk være årets tøffeste norske låt.

8. Unge Beirut – «lowkey / highkey»

Elias Tchaba ble født i Libanon, men vokste opp i Vennesla og rapper på klingende sørlandsk. Han låter også som en ung mann med noe å bevise, og ble på nyåret Spellemann-nominert for debutalbumet «Hevnen er søt, men jeg tilgir deg» fra 2018. Singelen «lowkey / highkey» er nok et forvarsel om at Unge Beirut kan komme til å bli ordentlig stor.

9. Sea Change – «What Makes»

Kall det hodetelefonmusikk. Kall det urban stemningsmusikk. Kall det klubbmusikk man ikke danser til. Musikken til Ellen Sunde, som kommer fra Farsund, men bor i Berlin, er uansett av den typen man bare får lyst til å la seg omslutte av og bli værende i. «What Makes» er fra albumet «Inside».

10. Maria Due – «One and One»

Hun skriver sanger med tidløse melodiske kvaliteter og fremfører dem på det mest smakfulle og delikate vis tenkelig. Så hvordan kan det ha seg at Maria Due fra Lillesand, som har gitt ut fire langspillere siden 2010, fremdeles er så å si ukjent? Perlen «One and One» er fra albumet «The Colour White».

11. Marte Wulff – «Morgensorgen»

Kristiansands Marte Wulff har de siste par årene markert seg som miljøverner og vært involvert i en hel rekke forskjellige prosjekter av både musikalsk og ikke-musikalsk art. Den triste, men likevel lette singelen «Morgensorgen» viser at hun heldigvis ikke har glemt hvordan man skriver en hektende poplåt.

12. Oakland Rain - «Come October»

Tvillingsøstrene Maren og Charlotte Wallevik Hansen fra Kristiansand har hatt et aktivt år. En hel serie singelutgivelser og musikk til teaterforestillingen «Fruen fra havet» ble toppet med EP-en «This Is a House» nå i desember. Fengende, lengtende «Come October» er selvsagt hentet fra den.

13. Sordal – «Lucifer»

Albumene til Stein Roger Sordal er med tiden blitt litt mindre country, litt mer poprockete og en god del mer personlige. Kristiansanderens fjerde, som preges av kona Hildegunns kamp mot kreften, er med god margin det beste han har laget. «Lucifer» er et av høydepunktene på «Center of the Storm».

14. Blomst - «Penger i madrassen»

Blomsts svært synlige frontfigur Ida Dorthea Horpestad er fra Østfold, men de tre herrene i dette herlige orkesteret kommer fra Søgne og Mandal. Og mindre selvhøytidelig og mer forfriskende rockalbum enn «Blomst IL» ble vel knapt gitt ut her til lands i år.

15. Underwing – «The Hoof»

Staut, stolt, riffbasert rock som den Underwing fra Arendal spiller, vil ha sin plass så lenge menneskekropper fortsatt produserer hormoner. «The Hoof» er én av en hel serie nye låter bandet slapp i løpet av 2019.

16. The Wit – «Tiny Crack»

Det sier sitt om nivået på norsk – og sørlandsk! – rock når så gjennomførte utgivelser som The Wits andre album får passere nærmest ubemerket. Låtskrivingen, ambisjonsnivået, gjennomføringsevnen og alt det andre tilsier at kristiansanderen Eirik Haukland og bandet hans fortjener å bli hørt. «Tiny Crack» er fra albumet «A Whole Article. A Life.».

17. Rendezvous Point – «Digital Waste»

Det er snart 10 år siden Rendezvous Point ble dannet av studenter ved Institutt for rytmisk musikk på UiA, og i 2019 begynte den mektige, uhyre velspilte prog-metalen deres – takket være et sterkt andrealbum og utstrakt turnévirksomhet – for alvor å få oppmerksomhet nedover i Europa. «Digital Waste» er fra albumet «Universal Chaos».

18. Moron Police – «Isn't It Easy»

Denne gjengen fra Farsund- og Lyngdal-traktene begynte som et ganske tøysete partyband, men har utviklet seg til å bli et virtoust, deilig pompøst og skamløst fengende prog-pop-orkester. Hør bare hvordan de i «Isn't It Easy», hentet fra albumet «A Boat on the Sea», klarer å mikse 70-tallsprog à la Focus med Elton John-lignende pianopop.

19. Dualistic – «Downdraft»

Du trodde kanskje at man måtte ha elektriske gitarer for å skape en sånn altoppslukende dragsugfølelse de tyngste metalbandene har? Da bør du høre hva kristiansandstrioen Bernt Moen, Fredrik Sahlander og Tobias Øymo Solbakk får til med piano som ledende instrument. «Downdraft» er fra albumet «Dualistic».

20. Dark Star Safari – «Fault Line»

Det er ingen premie for å gjette at kristiansandsveteranene Jan Bang og Erik Honoré, her i kompaniskap med Eivind Aarset og Samuel Rohrer, har hørt på David Bowie og Scott Walker i det siste. Mørkt, mystisk og overraskende lyttevennlig låter det. «Fault Line» er hentet fra albumet «Dark Star Safari».

