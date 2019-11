Filmblogg: Norsk juleserie på Netflix

Klarer Johanne (Ida Elise Broch) å finne seg en kjæreste på 24 dager, så hun ikke nok en gang må reise hjem til jul som singel? Det er i alle fall premisset for Netflix’ nye originale, norske serie, som blant annet ble spilt inn på Røros i mars og har premiere 5. desember. Traileren ble sluppet for kort tid siden, og det ser ikke så helt galt ut. En slags norsk versjon av Bridget Jones. Den pirret i alle fall nysgjerrigheten min. I andre roller møter vi blant andre popartist Gabrielle, Felix Sandman, Kingsford Siayor, Mads Sjøgård Pettersen, Stian Blipp, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Hkeem og Hege Schøyen.

5. desember. «V Wars» med blant andre Ian Somerhalder. Har du hatt abstinenser etter at «Vampire Diaries» slutta og Damon Salvatore forsvant fra skjermen? Da kan du glede deg over at Somerhalder igjen spiller i en vampyrserie. Serien er basert på tegneserien av Jonathan Maberry, og handler om to bestevenner som kommer på motsatt side i kampen om menneskenes fremtid da et virus som skaper vampyrer bryter ut.

6. desember. «Marriage Story» med Scarlett Johansson og Adam Driver ble vist under filmfestivalen i Venezia, og fikk terningkast 6 av Filmpolitiet, som blant annet skrev at det lukter Oscar-nominasjoner av både manus, regi og skuespill. Filmen handler om et par som etter 10-års ekteskap ønsker skilsmisse, og da advokater kommer inn i bildet starter dramaet for alvor.

13. desember. «6 Underground» med Ryan Reynolds er en fartsfylt actionfilm om seks vigilanter som offisielt er døde, men som uoffisielt jakter på noen av verdens verste forbrytere. Filmen er av regissør Michael Bay, kjent for blant annet «Transformers» og «Bad Boys», så vi kan forvente masse action og spesialeffekter.

20. desember. «The Two Popes» med Anthony Hopkins og Jonathan Pryce av Fernando Meirelles, tar for seg den sanne historien om pave Benedict XVI, som var den første paven på over 700 år som abdiserte i 2013. Han gjorde det i kjølvannet av avsløringene om omfattende overgrep mot barn av katolske prester.

26. desember. «You» (sesong 2) med Penn Badgley i rollen som stalkeren Joe. I den andre sesongen i serien som er basert på boken «Hidde Bodies» av Caroline Kepnes, flytter Joe til California etter de mildt sagt dramatiske hendelsene i sesong en i New York. Første sesong var knallbra, så forventningene er høye.