Husker du kristiansanderen som spilte i 22. juli-filmen? Nylig kapret han denne filmprisen

– Det var rett og slett utrolig kult å få denne prisen, og vite at filmen blir verdsatt, forteller han på telefon til KRSby.

KAMILLA-prisen er en årlig utdeling for filmprosjekter på Sørlandet. I år stemte folket fram «På sjøen vinker alle» som årets kortfilm, regissert av Adrien le Gall – med Trim Balaj fra Kristiansand og Hamza Kader i hovedrollene.

Filmen forteller historien om to venner som skal på fest, og tematiserer humoristisk hvordan nordmenn oppfører seg så hyggelig og folkelig ute på havet, men så fort de kommer i land ignorerer de hverandre.

– Det er mange om beinet

Privat

Balaj har i 2019 levd primært av å være skuespiller, men har «spedd på» litt ved å jobbe en dag i uka på klesbutikk – noe han også synes er sunt med tanke på miljøskifte.

På CV-en har han roller i seriene «Magnus», «B4», «Folkevalgt» og ikke minst rollen som advokat Odd Ivar Grøn i Netflix-satsingen «22 July». I tillegg fikk han også nylig en liten rolle i Alan Walker-musikkvideoen «Live Fast».

– Du satser i en tøff bransje, hvordan er det?

– Jeg går «all in!». Men det er mange om beinet, og av og til må man være på rett sted til rett tid, og komme i kontakt med riktige folk. Men det er tøft – å si noe annet ville vært løgn. Det er usikkerheter i det økonomiske, og perioder hvor det er kan være stille med oppdrag i opp til tre måneder. Og plutselig kan det komme en periode hvor man ikke har tid til å være med på alt, med 2–3 spennende prosjekter hengende over seg.

Fakta: Trim Balaj Norsk skuespiller, født i Kristiansand i 1988. Utdannet ved Bårdar Akademiet og Guildford School of Acting. Bosatt i Oslo, hvor han primært lever av skuespillerdrømmen. Medvirket i Netflix-filmen «22 July» og serier som «Magnus» og «B4».

Stort å jobbe for Netflix

Alvin Santos

Hittil er det Netflix-produksjonen om den tragiske 22. juli-dagen som utmerker seg mest i Balajs karriere. Å være en del av Netflix-satsingen var en verdifull erfaring for kristiansanderen.

– Det var en gigantisk produksjon, siden det er Netflix. Norske produksjoner er bra det, men dette var virkelig stort. Og det å få lov til å jobbe med regissør Paul Greengrass var en spesiell opplevelse. Han hadde virkelig respekt for sårbarheten og temaene. Det var tøft å spille i flere av scenen, siden følelsene vi tok med oss var ekte. Mange kjenner en eller annen som er berørt av det som skjedde.

– Det er vanskelig å si om det var for tidlig med en slik film, men jeg synes det er viktig at vi ikke glemmer hva som skjedde den dagen.

– Hva er målet ditt for 2020?

– Jeg skulle gjerne hatt en «genie in a bottle» for å svare på det spørsmålet. Jeg er 31 år og har ikke planer om å gi meg nå som jernet er varmt. Drivet mitt er stort, og jeg håper både drivet og motivasjon min generer arbeid. Men ikke bare innenfor tv- og film. Målet mitt er å få jobb på et stort teater i Norge – kanskje Nationaltheatret?

– Har helt klart troen på han

Leder i Sørnorsk Filmsenter, Kirsten Bonnen Rask, sier at hundrevis av engasjerte stemte fram årets vinnere i de forskjellige kategoriene til årets KAMILLA-pris. Hun synes den spesielle komedien hvor Balaj raver rundt i «Pink Panther-drakt» fortjente seieren.

– Jeg synes det ble en riktig fin komedie. Regissøren har funnet gode skuespillere til filmen, og Balaj gjennomfører rollen bra. Han er jo i et «dyrekostyme», men likevel spiller han som om det er det mest naturlig i verden. Jeg har helt klart troen på ham videre som skuespiller, sier Rask på telefon.

Prisen for beste dokumentar gikk til Pål Winsents og selskapet Fenomen tv, film & scene som sammen lagde «Kule Kurt – cowboyen drar til Hollywood». Prisen for årets filmarbeider gikk til Rikard Amodei, som KRSby tidligere har skrevet om i prosjekter som webserien «Sunday Crew».