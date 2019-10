Kristiansander er stuntmann i ny Netflix-storsatsing

– Jeg har gjort mye forskjellig i livet, men dette er noe av det mest spennende jeg har vært med på, sier Tom Erik Ryen entusiastisk på telefon fra California.

Proffskateren, modellen og nå stuntmannen fra Tveit har i et halvt år vært stasjonert i Albuquerque i New Mexico, hvor han har jobbet som «stunt double» for skuespiller Colin Ford (23) i Netflix sin nye ungdomssatsing «Daybreak».

Serien slippes på Netflix torsdag 24. oktober, og handler om et postapokalyptisk Los Angeles hvor et virus har drept voksne eller gjort de til zombier. Hovedpersonens mål er prøve å finne drømmejenta i det lovløse kaoset – mens han overlister nifse skapninger og livsfarlige gjenger.

Privat

Risikable stunts

Ryen kapret Netflix-jobben i «Daybreak» etter at han ble anbefalt videre etter et vellykket skatestuntjobb-oppdrag for Walt Disney.

Tidligere har sørlendingen jobbet med store kjendiser som Justin Bieber, Britney Spears, Gigi Hadid, og Lil Wayne – samt gjort reklameoppdrag for merker som Tommy Hilfiger, Jeep, Dunkin Donuts og AT & T.

Men stuntjobben i «Daybreak» beskriver han som noe av det mest utfordrende og givende prosjektet han har bidratt til.

Privat

– Å være «stunt double» handler om å gjøre alt det som er litt farlig på settet, som de ikke vil utsette skuespilleren for. Jeg måtte gjøre alt fra å hoppe over gjerder, til skatescener, til å skli under en bil, kjøre bil, være med i slåssescener, og ikke minst «wirework» – som er stunts hvor man henger i lufta etter vaiere.

– Man sitter igjen med sykt mye gøye erfaringer etter en slik proff produksjon.

Farvel til «signatur-looken»

I tillegg til å måtte utføre en rekke utfordrende stunts, måtte Ryen også bli så lik skuespiller Colin Ford som mulig – for at seeren ikke skal merke at det ikke er Ford selv som gjør stuntene.

Med andre ord måtte Ryen si farvel til det lange, blonde håret.

Privat

– Jeg måtte klippe meg og tilpasse meg hans utseende. Det vil si alt fra lik vekt, til hårfarge og selvfølgelig like klær på settet. Jeg fikk jobbe tett med Ford på settet, og følte kjemien var bra. Det er alltid viktig i en slik produksjon.

– Hva håper du serien vil føre til?

– For min del håper jeg den blir en døråpner til en industri hvor jeg kan jobbe mer som «stuntdouble». Men det var en bra erfaring uansett og stort å ha på CV-en framover. For seriens del håper og tror jeg den blir populær, siden den er helt ny og annerledes.

Blandet kritikk

Netflix

Foreløpig har serien mottatt både gode og lunkne kritikker fra amerikanske magasiner. Medienettstedet Den of Geek synes serien er en lettbeint og underholdende med flere karakterer som det er lett å like.

– Denne postapokalyptiske tenårings-serien vil blidgjøre de som setter pris på overdrevne high-school-klisjeer blandet med «survival mode». Serien er et komisk, frisk pust i den apokalyptisk sci-fi-sjangeren hvor det vanligvis er mye bleke serier, skriver nettstedet.

Magasinet Variety derimot beskriver serien som enda et «end of the world-drama» og mediegiganten CNN er heller ikke overbevist.

– Serien føles som et litt lunkent forsøk i en allerede mettet sjanger, skriver sistnevnte.

Torsdag kan du gjøre opp din egen mening, for da slippes ti episoder av serien på Netflix.