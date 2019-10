Filmblogg: Klar for halloween-grøss

Netflix-menyen er ikke direkte overfylt med gode skrekkfilmer, men det er i alle fall nok til å både gi deg en real nostalgistøkk, og kanskje er det et par filmer du ennå ikke har rukket å bli skremt av også.

«Halloween 20 år etter» av Steve Miner fra 1998 dekker litt av nostalgibehovet. Selv om det ikke er den første og beste filmen i det som har blitt en ganske lang serie med «Halloween»-filmer, er det i alle fall med Jamie Lee Curtis som spilte i de to første filmene. Filmen er en direkte oppfølger til den andre filmen i rekken og den hopper heldigvis glatt over handlingen i de andre filmene som ble laget imellom .

«American Psycho» (2000) av Mary Harron står også på menyen, og selv om den ikke er halvparten så rå som boka med samme navn av Bret Easton Ellis, er den mer enn voldelig nok og absolutt severdig. Mye på grunn av Christian Bales prestasjon som den morderiske Wall Street-megleren Patrick Bateman, som helt klart er inspirert av den virkelige seriemorderen Ted Bundy.

«Skrik» (1996) av Wes Craven passer også godt på Halloween med en blanding av humor og grøss, som gjør at til og med de lettskremte kanskje tør å se den. Filmen revitaliserte slasher-sjangeren på 90-tallet og inspirerte blant annet filmer som «Fryktens sommer» og «Urban Legend».

En film som ikke er for de som skjelver av de minste grøss er «The Conjuring» (2013) av James Wan. En av de bedre skrekkfilmene fra nyere tid selv om innholdet er inspirert av virkelige hendelser fra 70-tallet. Ed og Lorraine Warren er velrennomerte paranormale etterforskere som får i oppdrag å etterforske et hjemsøkt hus, og oppdager at hele området er besatt av sataniske spøkelser.

«Babadook» (2014) av Jennifer Kent er en australsk grøsser som på mesterlig vis skremmer vettet av deg uten å vise for mye. Alenemoren Amelia sliter i hverdagen og gjør sitt beste for å holde hodet over vannet. Samuel finner en barnebok som moren ikke visste de hadde. Da de begynner lese utbrettsboken oppdager de at den ikke er som de trodde, men da er det allerede for sent.

«The Purge» (2013) av Jame DeMonaco med Ethan Hawke er ikke nødvendigvis den beste skrekkfilmen jeg har sett, men det er noe med plottet som jeg finner både originalt og tankevekkende. I tillegg er skuespillerprestasjonene bra, og Rhys Wakefield som høflig, men kaldblodig morder er super «creepy» og ikke lett å slette fra netthinnen.