Filmblogg: Liker du krigsfilmer?

Krig er en utømmelig kilde til sterke historier. Noen ganger fortelles de samme historiene om igjen med ulike perspektiv, som ukens kinopremiere «Midway» som forteller om hendelsene rundt angrepet på Pearl Harbor (noe de kanskje heller burde latt være, les anmeldelse). Men det dukker også stadig opp nye, ukjente beretninger, om både helter og skurker fra fortid og nåtid som burde få fremtidens alarmklokker til å ringe. Jeg er imidlertid skuffet over utvalget til Netflix, men noen kvalitetsfilmer fant jeg, da, blant veldig mange dårlige.

«Ubåten» (1981), eller «Das Boot» som den er mer kjent som av Wolfgang Petersen, er den ultimate ubåtfilmen. Filmen ble nominert til seks Oscar-priser, og forteller om forholdene for mannskapene på den tyske ubåten U-96 i 1941. Alle scenene ble filmet i rekkefølgen de vises (noe som er uvanlig), og skuespillerne ble holdt inne alle 63 dagene det tok å filme for å gjør det hele mer autentisk. Regissøren brukte også en kommandant fra U-96 som konsulent.

«Darkest Hour» (2017) av Joe Wright er en svært velspilt, vellaget, nyansert og ikke minst underholdende historieleksjon om en av verdens største ledere, Winston Churchill, spilt av en helt ugjenkjennelig Gary Oldman. Og han leverer sin beste skuespillerprestasjon hittil, og portretterer Churchill med både hans styrker og svakheter.

«Beasts of no Nation» (2015) av Cary Joji Fukunaga («True Detective») er en rå og brutal film som skildrer all gru og galskap på innsiden av en borgerkrig. Det var Netflix’ første originale film, og Idris Alba spiller hovedrollen som den kalde, grusomme og brutale geriljalederen Kommandanten.

«Fotografen i Mauthausen» (2018) av Mar Targarona, er en spennende og rå fortelling om en gruppe spanske fanger som risikerte livet for å smugle ut negativer til bilder som viste grusomme handlinger begått av tyskerne under andre verdenskrig i konsentrasjonsleiren Mauthausen. Filmen har mange overraskende vendinger, og er nydelig filmet med en helt spesiell koloritt som står i sterk kontrast til innholdet.

«Under Sanden» (2015) av Martin Zandvliet finner sted like etter at andre verdenskrig er over, og forteller den sanne historien om hvordan tyske krigsfanger ble tvunget til minerydding langs den danske kysten. Imponerende og nyanserte skuespillerprestasjoner, og en svært vellaget film i alle ledd.