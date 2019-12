I helga kommer et helt nytt konsept til Kristiansand: Sjekk hva du kan finne på

I helga arrangeres nisseløpet Santa Dash i Kristiansand for første gang. Helgemenyen byr også på en bunke konserter, standupshow, crossfit-konkurranse, kunståpninger, kinopremierer og mer.

Sjekk hva du kan finne på i Kristiansand fra fredag 6. desember til søndag 9. desember:

Standup-kveld på Vaktbua

Når: Fredag kveld

Fredag kveld Hvor: Vaktbua

Fredag kveld er det klart for standup-kveld på Vaktbua, med sørlending-firkløveret Tommy Premak, Fredrik Landmark, Mats Westgård og Joachim J. Jovik.

Delta i nisseløpet

DAVID MOIR / X02060

Når: Lørdag kveld klokken 18.00 (18 års-aldersgrense)

Lørdag kveld klokken 18.00 (18 års-aldersgrense) Hvor: Lillemarkens og gjennom Kvadraturen

Lørdag arrangeres Santa Dash Kristiansand for første gang. Det er et tre kilometer langt nisseløp gjennom Markens, videre opp til Aquarama og tilbake til mål – med ulike drikkestasjoner underveis.

«Med inspirasjon fra store nisseløp andre steder i verden har vi en ambisjon om å etablere Norges største nisseløp i Kristiansand sentrum, som en fast årlig tradisjon den første lørdagen i desember. Hele Kristiansand sentrum er klargjort for jul med belysning og dekorasjoner,» står det i arrangementsbeskrivelsen.

Kvadraturen Showdown

Når: Lørdag morgen klokka 8.30 og utover dagen

Lørdag morgen klokka 8.30 og utover dagen Hvor: CrossFit Kvadraturen på Tangen

Glad i trening? Lørdag braker det løs med årets utgave av treningskonkurransen Kvadraturen Showdown.

«Kvadraturen Functional Fitnessklubb arrangerer i år som i fjor, Kvadraturen Showdown, og i år er det fem års jubileum. Lagene består av to gutter eller to jenter, åpen klasse. Dette er en konkurranse for alle som konkurrerer i Functional Fitness;» står det i arrangementet.

Trykk på videoen over for å se hvordan konkurransen var i 2017.

Se en god film

Filmweb

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag til søndag

Førjulstida betyr som oftest nye storsatsinger fra Hollywood.

Fredag er det norgespremiere på eventyrfilmen «Jumanji: The Next Level» med The Rock i hovedrollen. Og Christian Bale og Matt Damon konkurrerer mot hverandre i den biografiske bilfilmen «Ford Vs Ferrari».

Hvis du er i humør til julefilmer kan du se «Last Christmas» med Emilia Clarke, eller den norske julesatsingen «Ailos reise – Et nordnorsk eventyr».

Dra på kunståpning

SKMU

Når: Lørdag formiddag

Lørdag formiddag Hvor: Sørlandets Kunstmuseum

Glad i kunst som utfordrer? Lørdag formiddag er det klart for dobbel utstillingsåpning på Sørlandets Kunstmuseum.

I «Before The Horizon» av Laura House tematiseres de dramatiske konsekvensene av klimaforandringer gjennom maleri, foto, skulptur og videoinstallasjon.

Jubilanten Zdenka Rusova er en av Norges største grafikere gjennom tidene, og lørdag åpner en stor utstilling med grafikk, maleri og tegning fra kunstnerens lange karriere.

Hvis du er glad i fotografier kan du sjekke ut utstillingen «Kristiansand i Transformasjon – En by å bo i» av Oddvar Paulsen og Magne Geir Bøe. Utstilling foregår i Henrik Wergelands gate 34 i helga og framover mot jul.

Sjekk ut byens konserter

Kyrre Lien / NTB scanpix

Når: Fredag til søndag

Fredag til søndag Hvor: Ulike steder i Kvadraturen

Søndag har Sandens åpent og inviterer derfor sammen med Blå Kors til gratis julekonsert med Venke Knutson og Hellemyr Barnekor.

Andre konserter denne helga:

Sissel Kyrkjebø – Julekonsert fredag klokka 18 i Kilden.

– Julekonsert fredag klokka 18 i Kilden. Swingende Jul med Christianssand Storband, Geirmund Hansen og Solholmen Skoles Barnekor – Kilden fredag klokka 19.

– Kilden fredag klokka 19. Askil Holm – Minikonsert på Kaffe & Pasta lørdag klokka 13.

– Minikonsert på Kaffe & Pasta lørdag klokka 13. Oslo Gospel Choir – Lørdag kveld klokka 18 i Kilden

– Lørdag kveld klokka 18 i Kilden Tore Bråthen kvartett – LørdagsJazzen hos Jonas B lørdag klokka 15.

I helga feirer også Harvey’s Sportsbar 22-årsjubileum på lørdag, noe som skal markeres med fest og flere dj-er.

Har vi glemt noe viktig og gøy som skjer i helga? Send oss mail på tips@krsby.no