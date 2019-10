Filmblogg: Ser du på ungdomsserier?

Om en vil innrømme det eller ei, er ungdomsserier mange voksnes (flest kvinner?) «guilty pleasures». Kanskje sier vi at vi ser på for å følge med på hva ungene er opptatt av, men for de fleste handler det bare om å kjenne litt på glemte følelser. Sommerfugler i magen, første kyss, første forelskelse, søken etter mening og identitet. For innimellom trenger en å drømme seg bort fra skitne barnebleier, sure mannesokker som sjelden finner veien til skittentøyskurven, kjøring til og fra treninger og kamper, og endeløse timer på harde tribuner og i kalde idrettshaller, rynker, ekstra kilo og slapp hud.

Nå er riktignok ikke alle ungdomsseriene om unge, vakre, perfekte mennesker. Heldigvis er det noen serier som tør å gå litt andre veier og vise ungdomstiden på både godt og vondt, og her er noen av mine favoritter som kan strømmes på Netflix, HBO Nordic og NRK TV akkurat nå.

«Euphoria» på HBO Nordic av Sam Levinson med blant andre Zendaya, er et mørkere, ærligere og mer ekte tenåringsdrama enn vi er vant til å se fra USA. Skuespillerprestasjonene er i fremste klasse og persongalleriet er fargerikt og interessant.

«Skins» av Bryan Elsley og Jamie Brittain med blant andre Nicholas Hoult er en britisk serie som gikk på tv mellom 2007 og 2013, og kan nå strømmes i sin helhet (sju sesonger) på Netflix. Jeg er mest fan av de to første sesongene som er helt geniale, og viser hvordan en gruppe tenåringer prøver å overleve tross dårlige foreldre og lærere.

«Sex Education» av Laurie Nunn med blant andre Gillian Anderson kom i år på Netflix og har blitt fornyet med en sesong til. Serien handler om en tenåringsgutt som har en sexterapeut til mor som legger seg vel mye opp i hans privatliv. Så finner han ut at selv om han er jomfru, er han flink til å gi andre sexråd.

«Skam» av Julie Andem med blant andre Josefine Frida Pettersen, er foreløpig noe av det beste som er laget av ungdomsserier. Den nettbaserte NRK-serien tar for seg livet til ungdommene på Hartvig Nissens skole i Oslo. Hver av de fire sesongene har en hovedperson og et tema, og alle sesongene ligger på NRK TV og er et must hvis du ennå ikke har sett serien.

«Unge lovende» er skrevet av Siri Siljeseth som også spiller hovedrollen, og handler om en venninnegjeng i 20-årene som strever med overgangen til voksenlivet med jobb, karriere, venner og kjærester. Alle fire sesongene ligger på NRK TV.