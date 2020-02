Kristiansandere kan kapre flere nasjonale priser: – Hele Norge ser på hva som skjer her nede

– Det er skikkelig stas at arrangørfeltet i hele Norge ser på hva som skjer her nede i Kristiansand og gir det anerkjennelse på denne måten, skriver festivalsjef for Sørveiv, Anna Willrodt, til KRSby.

Nylig offentliggjorde Norske konsertarrangører finalistene for årets Arrangørpris, hvor kulturbyen Kristiansand stiller sterkt med tre nominasjoner:

Bransjetreffet og festivalen Sørveiv, i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Aptum, er nominert for «årets profil».

Konsertarrangøren Dirty Old Town, med Jan Kenneth Transeth og Mira Thorsen i spissen, er nominert i kategorien «årets helårsarrangør».

Fotograf Martin Litwicki er nominert for «årets konsertbilde».

– «Live-Norge» lever i beste velgående

Kristian Hole

Juryen på seks personer, blant annet musikksjef i P3, Ida Eline Tangen, og Gaffa-sjefredaktør Tord Litleskare, skriver at «Live-Norge» lever i beste velgående, takket være de store kommersielle festivalene og de mindre arrangørene.

– Vi ser et stort spenn av arrangører i hele landet, fra små idealistiske og frivillig drevne til de største kommersielle og helprofesjonelle arrangørene. Den viktigste fellesnevneren er iveren etter å formidle store og unike øyeblikk til sitt publikum. Alle finalister fyller på imponerende vis kriteriene for prisen Årets helårsarrangør og Årets festival, skriver den samstemte juryen.

Om Kristiansand-aktørene henter prisene hjem til Sørlandet gjenstår å se. 28. februar skal Arrangørprisen 2020 skal gå av stabelen på Blå i Oslo.

Her er resten av de nominerte

Årets festival 2019:

Alta Live – Alta

Oslo World – Oslo

Parkenfestivalen – Bodø

Vossa Jazz – Voss

Øyafestivalen – Oslo

Årets helårsarrangør 2019:

Dirty Old Town – Kristiansand

Kulturhuset i Oslo – Oslo

Parkteatret – Oslo

Terminalen Byscene – Ålesund

Tou Scene – Stavanger

Årets nykommer 2019:

Festningen – Trondheim

Kadetten – Bærum

Operafest Røykenvik – Røykenvik

Romfarer United – Drammen

Trondheim Konsertkollektiv – Trondheim

Kristian Hole

Årets konsertbilde 2019:

Festningen og fotograf Martin Litwicki – Trondheim

Pstereo og fotograf Kristoffer Øen – Trondheim (står bak to av de fem finalistbildene)

Pstereo og fotograf Kristoffer Øen – Trondheim

Terminalen Byscene og fotograf Viktor Mauren – Ålesund

Tydalsfestivalen og fotograf Tron Stian Eidem- Tydal

Årets profil 2019:

Kadetten – Bærum

Mablisfestivalen – Stavanger

Olavsfest – Trondheim

Pstereo – Trondheim

Sørveiv – Kristiansand

Årets fagjury består av:

Pål Dimmen, rådgiver tilskuddsordninger, Music Norway

Rhiannon Edvards, leder, Virke kultur og opplevelser

Ida Eline Tangen, musikksjef, NRK P3

Tord Litleskare, sjefredaktør, GAFFA Norge

Guro Kleveland, redaktør, Ballade

Arvid Skancke-Knudsen, skribent og musikkhistoriker

