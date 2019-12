Filmblogg: Apokalypse nå igjen

Knapt noen film har som «Apocalypse Now» (1979) klart å fange krigens absurditet.

I 1969, midt under Vietnam-krigen, blir kaptein Willard (Martin Sheen) sendt oppover Nùng-elven for å finne og «terminere» den mystiske oberst Kurtz (Marlon Brando). Oppdraget skal føre Willard ut av sivilisasjonen og inn i et stadig mer surrealistisk og barbarisk jungelhelvete.

Når Kristiansand Kino nå setter opp et begrenset antall visninger av «Apocalypse Now: Final Cut», får vi en ytterst sjelden mulighet til å se dette episke mesterverket der det hører hjemme: på stort lerret.

Og som alltid kan det være givende å ta med seg noen facts inn i kinosalen.

«Apocalypse Now» er basert på romanen «Mørkets hjerte» (1902) av Joseph Conrad. Men mens boken finner sted i kolonitidens Kongo, foregår filmen i Vietnam og Kambodsja 70 år senere.

«Mørkets hjerte» ble forsøkt filmet av både Orson Welles («Citizen Kane») og George Lucas («Star Wars»), men det ble til slutt Francis Ford Coppola, som nylig hadde hatt enorm suksess med to første «Gudfaren»-filmene, som gjennomførte prosjektet.

Den legendarisk vanskelige innspillingen på Filippinene ble kanskje best oppsummert av Coppola selv: «Vi var i jungelen, det var for mange av oss, vi hadde tilgang til for mye penger og for mye utstyr, og litt etter litt ble vi gale alle sammen.»

Blant Coppolas utfordringer var at hovedrolleinnehaver Sheen fikk hjerteinfarkt og nesten døde, at Brando møtte opp uforberedt og svært overvektig og at hele filmsett ble skylt vekk i tropiske regnstormer.

«Apocalypse Now» er full av sitérbare replikker. Oberstløytnant Kilgore (Robert Duvall) sin «Jeg elsker lukten av napalm om morgenen», er bare den mest kjente av dem.

Filmen vant Gullpalmen i Cannes, ble nominert til åtte Oscars og er som regel med når tidenes beste film skal kåres.

«Apocalypse Now: Final Cut» er den tredje versjonen av filmen. Originalen fra 1979 er to timer og 33 minutter lang, «Apocalypse Now Redux» fra 2001 er tre timer og 22 minutter lang og denne nye varianten er sånn omtrent midt i mellom. Det kan med andre ord være lurt å ta med niste.

Eleanor Coppolas «Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse» (1991) er en sterk kandidat til tidenes bakomfilm, og anbefales varmt til alle med den minste interesse for «Apocalypse Now» og, tja, film generelt.

