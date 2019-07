Alan Walker om rakettkarrieren: – Ubeskrivelige år

– Det har vært noen ubeskrivelige år etter at jeg slapp «Faded» i 2015. Det er vanskelig å sette ord på alt som har foregått og hva som har skjedd, sier Alan Walker.

KRSby møter en av Norges største «eksportvarer» innenfor elektronisk musikk under lørdagens Palmesus.

– Bystranda virker som et solid sted å ha en festival. Det er en utrolig kul location så jeg gleder meg til å spille. Men jeg fikk flere Palmesus-snaps fra fredagen, og da var det jo sol? I dag er det mer sånn «Bergen-vær», ler Walker.

Den norsk-britiske DJ-en og musikkprodusenten, som er født i England men vokst opp i Fana, har de siste årene blitt et verdenskjent fenomen innenfor EDM (elektronisk dansemusikk)-sjangeren, takket være hitlåter som «Faded», «All Falls Down» og «On My Way».

Rakettkarriere

Etter at han slapp låten «Faded» i 2015 tok det virkelig av for Walker. Siden har han spilt verden rundt på noen av de største scenene, og sammenlagt har han fått flere milliarder avspillinger på strømmeplattformer.

Under fredagens Palmesus benyttet DJ-legenden Tiesto muligheten til å skryte av både Kygo og Alan Walker. Og for Walker selv har Tiesto spilt en viktig rolle i karrieren.

– Tiësto var den første som plukket meg opp rundt «Faded»-tiden, og lagde to remikser av den. Det var noe av det første som skjedde under «Faded»-suksessen, så det var veldig viktig for meg, sier Walker.

Unngår å miste seg selv

For Alan Walker har det vært veldig viktig å ikke miste seg selv i suksessen, og prøve å holde bakkekontakten så mye som mulig – Noe som er en prøvelse når man ofte er på turné og må levere.

Det gjør han blant annet med reise sammen kjæresten Viivi Niemi, drikke minimalt med alkohol, unngå «hangovers», og få så mye tid med familien som mulig.

– Vi har alltid vært forsiktig med alkoholen. Det er veldig sjeldent vi drikker før shows. Det bruker heller å gå i en RedBull og vann. Vi har ikke tid til å ha «hangover» hver dag, så dette har vi vært veldig strenge på. I tillegg er noe av det viktigste jeg har lært de fire siste årene å håndtere stress og holde roen selv om jeg har sovet bare fire timer, sier Walker og legger til:

– Jeg prøver også å ikke tenke så mye på x antall avspillinger, x antall likes eller følgere. Man ser tallene men klarer ikke å ta de inn. Selvfølgelig er jeg takknemlig for alt som skjer, men å forstå hvor stort det er klarer jeg ikke helt, sier Walker.

Hentet inn Kristiansand-skuespiller

Og det er ikke lenge siden Walker igjen høstet milliontall på kort tid:

I mars slapp Alan Walker sin nyeste musikkvideo «On My Way», som en del av en større visuell pakke hvor Kristiansand-skuespilleren Susanne Karin Moe er i hovedrollen, og pryder coveret.

– Hun fungerte veldig fint inni hele pakka, og fansen min digget det. Hun gjorde en fantastisk jobb i musikkvideoen, og fikk også være med på en kul reise rundt omkring, blant annet i New York, for å promotere videoen.

– Hvor går veien videre?

– Etter Palmesus drar jeg rett til Kongsberg Jazz i kveld, så Amsterdam i morgen. I tillegg gleder jeg meg til å slippe mer musikk og flere musikkvideoer.