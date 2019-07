– Det gjør vondt, kommer det andpustent fra Sørlandets chilimester, rett etter å ha fått i seg verdens sterkeste chili.

Dan Robert Braarud-Polsrød (36) fra Porsgrunn har planlagt sommerferien i Kristiansand med familien siden november.

Til hans glede, er det Matfestival samme helg som han er her. Han er en trofast følger av Chili-Klaus, og fikk signert bok av mannen selv. Fredag ble det arrangert en konkurranse på scenen om hvem som fikk i seg mest av verdens sterkeste chili, og Braarud-Polsrød var den siste som sto på scenen av 11 deltakere.

Aida Mahmody

Fakta: Deltakerne fikk fem chilier med «vindstyrke» fra 1–15 1. Jalapeños – styrke 3 2. Habanero – styrke 6 3. Ghost chili – styrke 9 4. Trinidad scorpion – styrke 12 5. Carolina reaper – styrke 15 (verdens sterkeste chili)

– Føler meg stolt og dum

Braarud-Polsrød forteller til KRSby at han er vant til sterk mat, men det er sjeldent at han hiver innpå hele chilier.

– Jeg spiser alltid rød jalapeño og habanero salsa. Carolina reaper-krydderet til Chili-Klaus blir også flittig brukt.

Chilimesteren er positivt overrasket over seieren.

– Det er veldig gøy å vinne! Jeg var ikke skråsikker på at jeg kom til å vinne, det er mange som er vant til sterkere mat enn meg. Akkurat nå føler jeg meg både stolt og dum. Det ble vanskelig å puste etter så mange chilier.

Aida Mahmody

Sunt med sterk chili

Klaus Pilgaard, bedre kjent som Chili-Klaus, sto for konkurransen under Matfestivalens kveldsunderholdning. Han er kjent for chilismaking på Internett og TV med millioner av visninger.

Aida Mahmody

– Jeg har alltid spist sterkt mat. Jeg ble introdusert for sterkt mat under en studietur hvor vi dro på en indisk restaurant. Jeg går alltid rundt med «hot sauce» i lomma når jeg skal ut å spise. På restauranter kommer de ofte med ekstra sterk mat, fordi de vet hvem jeg er, forteller Pilgaard.

– Chili er en av verdens sunneste grønnsaker, i Danmark bruker de det medisinsk noen steder. Styrken får mennesker til å tenke på noe annet. Man kan ikke dø av chili, man lever mer av det.

– Deltakerne i dag var fantastiske! Bare det at de stiller opp er utrolig, det er jo underholdende. Det er fantastisk stemning her, Matfestivalen kommer til å holde på i ti-år, forteller Chili-Klaus.

Aida Mahmody

Første Matfestival i Kristiansand

Svend Lauvrak er mannen bak Matfestivalen i Kristiansand. Med hjelp fra venner, familie og støtte fra organisasjoner har han gjennomført sitt store ønske om å bringe festivalen til Sørlandet.

– Det har gått over all forventning. Vi hadde et mål om å få 5000 mennesker innom på disse to dagene, men det har vært 6000 innom bare i dag, forteller Lauvrak. Vi hadde et lavt budsjett, men med hjelp fra flere kanter har det gått veldig fint.

– Vi er i dialog med kommunen og håper å gjøre dette årlig, og få det til å bli enda større, avslutter Lauvrak.

Ventet et slikt arrangement

Søskenparet Sunniva Albert (16) og August Albert (18) deltok på Matfestivalen med familien.

– Det er fint å se noe som det her i byen! Det er kult at uavhengige selgere kommer hit og får sjansen til å vise hva de har. Det er mange som har ventet på et arrangement som dette, forteller August.

– Den asiatiske maten falt best i smak, spesielt kyllingspydet. Det er veldig lang kø ved boden der også, det virker populært, forteller søsteren Sunniva.