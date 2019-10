Nå blir Amalie Snøløs programleder i Dplay-satsing

– Jeg gleder med utrolig mye til å bli en del av eSerien. E-sport har blitt livet mitt nå. Det er det jeg driver med. I tillegg er jeg veldig glad for at jeg har fått muligheten til å jobbe med TV igjen. Mitt mål er, ved å kombinere interessen for e-sport og arbeidet med TV, å få flere i Norge til å få øynene opp for hvor spennende e-sport faktisk er, sier Snøløs i en pressemelding fra Discovery.

Sammen med programlederen fra forrige sesong, Eirik Furre, skal sørlendingen lede sendingene fra Norges offisielle liga i fotballspillet FIFA, nemlig Altibox eSerien.

Årets sesong av «eSerien» har premiere på strømmetjenesten Dplay 7. november.

– Den store lidenskapen min

Flere tv-seere kjenner til Snøløs fra programmer som «Farmen» og «Skal vi danse». Men det mange ikke vet er at Snøløs også er en entusiastisk gamer – som brenner for yrket.

– For meg handler dette om å drive med det som faktisk er den store lidenskapen min. E-sport er mitt levebrød, og da Discovery kom på banen, var jeg ikke i tvil om at dette var noe jeg ville være med på. Jeg har stor tro på «eSerien» som konsept, og jeg håper at jeg kan være med på å få enda flere til å få øynene opp for hvor utrolig gode norske FIFA-spillere faktisk er. Det er et skyhøyt nivå på «eSerien», sier Snøløs videre i pressemeldingen.

Thomas Reisæter/ TV 2

– Et stort hjerte for e-sport

Sportssjef i Discovery, Morten Johannessen, er svært fornøyd med den nye programlederen fra Sørlandet.

– Vi er svært fornøyde med å få Amalie Snøløs med på laget i Altibox eSerien og her i Discovery. Hun har et stort hjerte for e-sport, og vårt mål er at det skal skinne gjennom alt vi gjør med Altibox eSerien. Vi har gjort grep før årets sesong som jeg tror vil gjør serien enda mer spennende, og jeg håper så mange som mulig blir med og følger Norges beste spillere i FIFA konkurrere om den gjeve seriemestertittelen på Dplay nå i november, sier Johannessen.