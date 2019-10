Filmblogg: Høstens høydepunkt

Phoenix kom først på radaren min da han spilte den onde, smålige, maktsyke, incestuøse og sjalu keiseren i «The Gladiator». Siden da har han bare fortsatt å imponere i filmer som «Walk the Line», «The Master», «Her» og «You Were Never Really Here» for å nevne noen få, og er per i dag en av mine absolutte favoritter. Han har vært Oscar-nominert tre ganger, men kanskje er det Jokeren som mangler for å endelig gi ham vinnerhånden.

Jokeren må på mange måter være både en drøm og et mareritt å skulle spille. En drøm fordi det må være en av de mest komplekse og fargerike skurkene i filmuniverset, et mareritt fordi andre har gjort jobben så bra før. Som Jack Nicholsons prestasjon som fikk Amerikansk Filminstitutt til å kåre Jokeren til filmhistoriens 45. beste skurkeskikkelse.

Arthur «Joker» Fleck som skikkelse tilhører DC Comics- og «Batman»-universet, og ble først introdusert i 1940. Og ennå er det ikke mange skurker som er kulere, eller mer ikoniske. For under det smilende fjeset og klovnemalingen, skjuler det seg et mørke med uendelig mange svarte og grå nyanser. Og det er nettopp dette som endelig utforskes ordentlig i «Joker», skal vi tro tilbakemeldingene etter den ble vist under filmfestivalen i Venezia.

Litt overraskende er det at filmen er regissert av Todd Phillips, som også har skrevet manuset sammen med Scott Silver. Phillips har tidligere regissert de ville komediene «Hangover», «Hangover 2 og 3», «Due Date» og «Road Trip». Men kanskje er han litt sånn som mange komikere og klovner som skjuler alt fra mentale sykdommer til dype depresjoner bak sine smilende ansikter, og derfor er perfekt til å forstå og skildre en karakter som Jokeren?

Visste du forresten at Stephen Kings «Killer Clown» Pennywise fra «It»-filmene sies å være inspirert av den virkelige drapsklovnen John Wayne Gacy, som også gikk under navnet Pogo the Clown og Patches the Clown? Og på bildene fra den nye filmen som viser Phoenix med klovnesminke, kombinert med 70-tallskoloritten, er det umulig å ikke tenke at hans rolleversjon også er inspirert av Gacy. Som jeg har sagt så mange ganger før er virkeligheten mye verre enn noe vi klarer å dikte opp, og sanne historier og virkelige personer har gitt inspirasjon til mange av de skumleste filmene og skurkene vi elsker å hate, og hater litt at vi elsker så mye.