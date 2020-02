Filmblogg: Clinter'n gir seg aldri

I mai 2020 fyller Clint Eastwood 90 år. Men i stedet for å ha parkert seg i godstolen, er oldingen forsyne meg norgesaktuell med filmen «Richard Jewell» i neste uke.

Dette kan vel være et tidspunkt godt som noe for å se på hvem Clinton Eastwood Jr. er, hva han har gjort og hva han står for.

Første del av karrieren hans må ha vært en inspirasjonskilde for Quentin Tarantino da han skrev om Leonardo DiCaprios rollefigur Jake Dalton i «Once Upon a Time... in Hollywood»: På begynnelsen av 1960-tallet spilte Clint i western-tv-serien «Rawhide», deretter sikret han stjernestatusen med en serie «spaghettiwesterns» i Europa.

Siden har det gått slag-i-slag i fem–seks tiår.

Mannemannen Clint: Da undertegnede vokste opp, i VHS-ens gullalder på 1980-tallet, kalte vi ham bare Clinter'n, og Clinter'n var mer eller mindre synonym med Dirty Harry. I fem filmer mellom 1971 og 1988 gestaltet han den smaløyde, hvesende snuten som med sin .44 Magnum mer enn gjerne utøvde selvtekt overfor skitne hippier og annet avskum. Slike helter har vi ikke lenger, gitt.

Westernhelten Clint: De mest epokegjørende Clint Eastwood-filmene vil alltid forbli trilogien han laget sammen med den italienske mesterregissøren Sergio Leone: «For en neve dollar» (1964), «For en neve dollar mer» (1965) og «Den gode, den onde og den grusomme» (1966). Aldri har nærbilder av en mysende mann vært mer intense.

Den følsomme Clint: Clint er blitt mildere og mer ettertenksom med tiden, han også. Hans «Nådeløse menn» (1992) – en god kandidat til beste Eastwood-regisserte film – er umulig å ikke se som et oppgjør med all den hodeløse volden i tidligere verker. Synet av Clinter'n som gråt i «Broene i Madison County» (1995) ble likevel i mest følsomme laget for en del fans.

Regissøren Clint: Ingen filmstjerne har lykkes bedre som regissør enn Clint Eastwood. Fra thrilleren «Play Misty for Me» (1971), via Charlie Parker-biografien «Bird» (1988), til kassasuksessen «American Sniper» (2014), har han utmerket seg med filmer som er like effektivt fortalte og ujålete i stilen, alle sammen.

Rennesansemennesket Clint: Ikke nok med at han har spilt i rundt 70 filmer og regissert 41, men jazzelskeren Eastwood har også komponert musikken til mange av dem. Ja, også var han borgermester i en liten by i California i et par år på 80-tallet.

Det siste er sånne «fun facts» man like godt kan bli irritert som inspirert av å høre.