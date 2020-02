10 tips til hva du kan gjøre i vinterferien

Ikke la litt rufsete vær stoppe deg fra å ha en fantastisk vinterferie!

KRSby gir deg et utvalg av forskjellige aktiviteter du kan gjøre i Kristiansand. Perfekt for deg som blir værende i byen i ferien.

1. Ta en kaffe på Randesund Lysstøperi

Hvor: Randesund lysstøperi, Holteveien 138

Omkring 10 km fra Kristiansand sentrum finner du en liten, sjarmerende gård. På den lille gården holder kafeen og gavebutikken Randesund Lysstøperi til.

Der kan du nyte en kopp kaffe i gode venners lag, ta en tur innom interiørbutikken eller hilse på dyrene på gårdstunet. Randesund Lysstøperi har dyr som hester, geiter, høner, kaniner og katter, noe som kan gi et fint avbrekk fra hverdagen.

2. Prøv lysende minigolf

Hvor: Glowing Golf, Kirsten Flagstads vei 7

Jon Berntsen Kaasa / Arkiv Fædrelandsvennen

I sentrum av Vågsbygd finner du Kristiansands første tredimensjonale minigolfbane med UV lys. Glowing Golf er et relativt nytt konsept som passer for hele familien ifølge daglig leder, Sergio Quesada, som åpnet dørene til minigolfbanen sammen med sin fetter David Severinsen i 2019.

– Alle er hjertelig velkommen til Glowing Golf. Her vil både store og små ha en morsom og sosial opplevelse i helt unike omgivelser, skriver Quesada til KRSby.

3. Spill lasertag

Hvor: Sport og moro Kristiansand, Skibåsen 39

NTB scanpix

Sport og moro i Sørlandsparken tilbyr mange spennende aktiviteter. Gruppeaktiviteten lasertag er en av dem og går ut på å score poeng ved å treffe motstanderlaget med laser.

– Vi er stolte av å være en del av det nyeste og mest moderne systemet innen lasertag. Vi gir våre kunder en fantastisk morsom opplevelse med utstyr fra øverste hylle, skriver arrangøren på sin nettside.

Sport og moro tilbyr også aktiviteter som boblefotball, shuffleboard, hoppeslott, hinderløype og elektrosjokkfotball.

4. Gå på museum

Hvor: Sørlandets Kunstmuseum / Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

Hva med å lære mer om kunst og historie i vinterferien? På Sørlandets Kunstmuseum arrangeres det familiefestival hele uka, med aktiviteter over hele museet. SKMU tilbyr også ulike utstillinger som for eksempel «Before the Horizon» av Laura House. I denne utstillingen viser House hvordan horisonten både utvider og begrenser våre perspektiver på det å være menneske, ifølge programmet til museet.

For deg som er mer interessert i historie, kan Arkivet freds- og menneskerettighetssenter være et godt alternativ. Bygningen er mest kjent som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet i perioden 1942–1945. Der kan du blant annet gå på utstillingen «Brennpunkt: Arkivet» som reflekterer ny forskningskunnskap om Gestapos virksomhet i Agder og presenterer nye perspektiver på norsk fangehistorie, ifølge Arkivets nettside.

5. Spill curling

Hvor: Idda Arena, Møllevannsveien 36

NTB scanpix

På Idda Arena på Grim kan du spille curling, en gøy sport som de fleste kan mestre. La deg inspirere av det norske landslaget i curling, ta på deg dine mest fargerike bukser og spill med venner eller familie.

Idda Arena tilbyr også en ishall med ishockeybane, idrettshall, sal for kampsport, danse- og fektesal og rom for styrketrening. I tilknytning til Idda Arena er det en fotballbane med kunstgress og en skatepark, ifølge Kristiansand kommunes nettside.

6. Escape room

Hvor: Escape Room Kristiansand, Festningsgata 52

Didrik Rud

Klar for å utfordre vennegjengens samarbeidsevner?

I vinterferien kan du dra på Escape Room Kristiansand. I et Escape Room blir du og opptil fire venner låst inne i et spesialbygd rom med spor, gåter og kule effekter som gruppa må løse for å slippe ut.

På Escape Room Kristiansand kan du velge mellom seks ulike rom. Hvis du er glad i skrekk og gru kan rommet «Experiment X-33» passe for deg. «En psykotisk lege ved et mentalsykehus har drept sine kolleger og dere står for tur. Dere er innelåst i hospitalets kjeller mens legen gjør seg ferdig med de siste "pasientene". Kan dere unnslippe hospitalet med livet i behold?» skriver arrangøren om utfordringen.

7. Dra til klatreparken

Hvor: Høyt & Lavt Kristiansand, Odderøyveien 38

Høyt & Lavt

Knut Johnsen er daglig leder for Høyt & Lavt Kristiansand og forteller til KRSby at Høyt & Lavt byr på gøye klatreopplevelser i høyden hele vinterferien.

– Vi har flotte høydeløyper og klatreløyper som hele familien kan nyte sammen, uansett om du er 4 eller 80 år gammel. Vi har bygget helt nye buldrevegger der de som vil kan prøve å løse ulike bulder-problem, skriver Johnsen til KRSby.

8. Les en spennende bok på biblioteket

Hvor: Kristiansand folkebibliotek, Rådhusgata 11

Endelig har du ferie og kan ta deg tid til å lese boka du fikk til jul for tre år siden. Ta et avbrekk fra hverdagens vanlige rutiner, kjøp med deg en kaffe fra en av byens mange kafeer og slapp av med litt egentid på biblioteket.

Hvis du har mer lyst til å drømme deg bort i en roman hjemme i lesekroken kan du se gjennom bibliotekets store utvalg av bøker, og låne med deg en bok hjem.

9. Prøv Lucky dart

Hvor: Lucky bowl Kristiansand, Kongsgård alle 53

Lucky Bowl

Tidlig i februar utvidet Lucky Bowl på Lund sitt underholdningskonsept med den nye aktiviteten kalt Lucky Dart.

– Lucky dart er et helt nytt konsept i Norge. Vi har tatt ordinær dart til neste nivå. All poengberegning skjer automatisk ved hjelp av samme type teknologi som brukes i bowling. Gjestene kan ha fokus på å ha det sosialt og spise og drikke, ikke regne poeng, skriver Eimund Tharaldsen, daglig Leder for Lucky Bowl Norge i en pressemelding.

Lucky Bowl byr også på god gammeldags bowling, og Escape Battle, som går ut på bryte seg inn i en kiste ved hjelp av koder, hint og samarbeid.

10. Ta en tur til Dyreparken

Hvor: Kristiansand Dyrepark, Kardemomme by 4609

Arkiv Fædrelandsvennen

Selv om Dyreparken har høysesong om sommeren, er det ingen grunn til å ikke benytte seg av parken også på vinteren. I vinterferien tilbyr Dyreparken flere aktiviteter, deriblant daglige dyrepresentasjoner av løve, tiger, ulv og elg.

Du kan også dra til åpne besøkshus i Kardemomme by og besøke bevaringshuset i Dyrenes verden, hvor du kan lære mer om utrydningstruede dyrearter. Dyreparken er også flott for deg som bare vil ta en gåtur i spennende omgivelser.