Egen «festivalkirke» på Palmesus

–Her er alle velkomne, sier daglig leder Roger Grødum ved Bønnens Hus.

Han beskriver tilbudet som et tverrkirkelig bønnefelleskap som ikke tilhører noe bestemt kirkesamfunn.

– Vi tilbyr ikke undervisning, og masse greier. Det er et sted for å be, men det er litt annerledes enn vanlig denne helgen, forklarer han.

Han sier at de ikke er der for å drive med forkynnelse, men at de har lovsang «live».

Grødum sier at Palmekirka er et eget konsept uavhengig av Palmesus, men at Palmesus var positive til opplegget.

Åpner dørene igjen

Palmekirka var til stede med samme tilbud for tre år siden. Positive tilbakemeldinger og det Grødum beskriver som godt besøk, gjorde at de åpnet dørene i år igjen.

– Bønnens Hus er vanligvis åpent hver dag, hele døgnet. Denne helgen er det kun åpent for de med billetter til Palmesus. Huset er rett ved innsjekken til festivalen, og det er mulig å komme til oss uten å måtte stå i kø for å komme inn på festivalområdet igjen, forteller Grødum.

Et åpent hjertehus

Under årets festival tilbyr huset «kjærlighet», gratis mat og kaffe for de som tar turen innom.

– Palmekirka er et åpent hjertehus. Vi har et hvilerom, hvor festival-deltagerne kan komme inn for å slappe av, forteller Mecida Agerman.

– Hvis det er noen som trenger noen å prate med, om det er trøst eller bare selskap, så er vi her for dem. Her kan alle komme inn for finne roen og for å føle seg tilstede, sier Heidi Roberts. Begge er tilknyttet Bønnens Hus

Grødum opplever at det er behov for et slikt tilbud. Forrige gang var det spesielt litt utpå dagen det kom mye folk.

– Noen ganger er folk i reelle kriser, mens andre ganger i midlertidige kriser på grunn av alkoholen. Det er godt å være der for å snakke med mennesker utover kvelden. Vi er veldig positive til å være tilstede under Palmesus, sier Grødum.

– Burde opplyse bedre hva det er

Malin Kolnes og Henriette Nilsen har reist fra Farsund for å feste på Bystranda denne helgen. Jentene la merke til Palmekirka- skiltet, men tenkte det var en vanlig kirke og gikk rett forbi.

Når KRSby forteller har de følgende kommentar:

– Utrolig bra opplegg! Hvis man bor langt unna, så er det jo veldig greit å ha et sted for å slappe av, sier Nilsen.

– Nå kunne vi faktisk tenkt oss en tur innom, nå som vi vet hva det er, forteller Kolnes til KRSby.

– Det kan fort bli litt mye på en gang, og mye folk, forteller Nilsen videre.

De tror flere ville tatt turen om de visste at det var åpent for alle slags mennesker, både de som er troende og de som ikke er det.

– Det kan være vanskelig for folk å forstå hva Palmekirka er. De burde opplyse hva konseptet er litt bedre til neste gang, så kanskje flere tar turen innom