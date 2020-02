Filmblogg: Tid for quiz!

Det kan være filmverdenens største comeback siden John Travolta dukket opp i «Pulp Fiction» for over 25 år siden: 6. mars er Jan Fjeldal og Kenneth Flaa klare med en ny runde FilmQuiz på Håndverkeren.

Da er det to og et halvt år siden de la ned det populære arrangementet. Filmbloggen måtte nesten sjekke hva som har fått dem i gang igjen.

Hvorfor har dere plutselig valgt å ta en a-ha?

Kenneth: Presset ble kanskje for stort. Folk begynte å spørre om comeback allerede timen etter vi sa takk for oss i desember 2017. Dessuten har Erik Wikstøl på Håndverkeren vært svært pågående med å få oss tilbake på scenen. Men alt dette er selvsagt veldig hyggelig – og av og til må man vel bare gjøre det man blir bedt om.

Jan: Så får vi se hvor lenge vi holder på denne gangen. I utgangspunktet er det en «three nights only», men også a-ha har jo hatt flere comebacks.

Undertegnede har bare vært på quizen én gang, men da ble jeg imponert over kunnskapsnivået. Hvem er det som deltar?

Kenneth: Veldig forskjellig, vil jeg si. Mange har kanskje ikke så bred kunnskap om film, men liker pakka de får servert. Det er selvsagt også lag som tar dette veldig seriøst – hvor kun egen begravelse anses som lovlig forfall. Flere faste lag har vi også, som har stilt trofast opp hver gang siden vi startet FilmQuiz i 2004.

Kan dere fortelle litt om hvordan konkurransen er lagt opp?

Kenneth: Quizen består av tre deler. Den første delen har generelle spørsmål bygget på multiple choice-modellen. De to siste er visuelle, med filmklipp og lignende. Del to har ofte et bestemt tema, som for eksempel sjanger, epoke eller filmografier. Totalt skal vi gjennom 50 spørsmål.

Jan: Og en neve konfetti. Litt glam må vi jo ha.

Når er det morsomst å være quizmaster?

Jan: Hele prosessen er ganske artig, egentlig. Fra det å sette sammen kveldens quizpakke med tema og tone, til det å levere fra scenen. Så er det selvsagt gøy med fullstappet sal. Dette er vår 25. sesong, og det har jo blitt endel spørsmål opp gjennom alle disse årene. Over 5000 faktisk. Ganske heftig.

Dere to er åpenbart ekte cineaster. Hva er favorittfilmene deres?

Jan: Vi har påfallende lik filmsmak, og «The Big Lebowski» er nok en favoritt for oss begge. Generelt har jeg har en forkjærlighet for den klassiske film noir-sjangeren og gangsterfilmen. Kenneths stil har nok et noe mer kunstnerisk tilsnitt, med filmer av David Lynch, Gus Van Sant og Roy Andersson på favorittlista.

FilmQuiz avholdes 6. mars, 3. april og 1. mai på Håndverkeren i Kristiansand.