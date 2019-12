Cathrine Sordal:

5. Systemsprengeren

Peter Hartwig/Mer Filmdistribusjon

Tyskland 2019, regi: Nora Fingscheidt

Som ei lita rosakledd kruttønne i full fyr, sprenger lille Benni hele systemet og hjertet mitt. Den ni år gamle skuespilleren Helena Zengel leverer en av årets aller beste skuespillerprestasjoner, og resultatet er hjerteskjærende, eksplosivt og tankevekkende.

Stadig flere saker avdekkes i Norge også, hvor unge mennesker ikke får den hjelpen de trenger og blir kasteballer i systemet. Filmen skildrer saken fra alle sider, men først og fremst, og viktigst av alt, gjennom Bennis perspektiv.

Filmen er vellaget i alle ledd, men det er den unge hovedrolleinnehaveren som gjør filmen ekstra spesiell. Hun er ikke bare et naturtalent, men en naturkraft som en tornado, og du vil ikke klare å glemme det lille ansiktet så lett.

Roy Søbstad:

5. The Irishman

Niko Tavernise/Netflix

USA 2019, regi: Martin Scorsese

«The Irishman» er en mye langsommere og mer melankolsk film enn Martin Scorseses to andre episke gangstersagaer, «Mafiabrødre» (1990) og «Casino» (1995).

Den forteller historien om hvordan Frank «The Irishman» Sheeran (Robert De Niro) på 1960-tallet ble en del av kretsen rundt gangsteren Russell Bufalino (Joe Pesci) og endte opp med å drepe den mektige fagforeningslederen JimmJoe Pesciy Hoffa (Al Pacino).

Det er en film om å bli gammel og å leve med valgene man har tatt. Bare en filmskaper som selv er kommet til skjells år og alder kunne ha laget den.

Og hvis «The Irishman» blir siste mulighet til å se skuespillerlegendene De Niro, Pacino og Pesci regissert av den like legendariske Scorsese – og dét må vi nesten gå ut fra – er den et både passende og verdig farvel.

Cathrine Sordal:

4. Mid90s

Tobin Yelland/Arthaus

USA 2019, regi: Jonah Hill

Filmen treffer muligens ekstra for meg som har vokst opp på 90-tallet, for tidskoloritten, musikken, skatingen og hele det kunstneriske uttrykket er så autentisk og tidsriktig som det går an å få det.

Filmen er jordnær, ektefølt og rørende, og det at mange av skuespillerne er skatere, ikke profesjonelle skuespillere, gir det hele en ekstra dimensjon. Filmen er på mange måter veldig amerikansk, men historien om vennskap, familie, tilhørighet og de vanskelige tenårene er universell.

Hill leverer også en stilsikker regidebut som selv om det ikke skjer så forferdelig mye, likevel har noe å si.

Det er ekte, rått og uendelig vakkert i all sin kvisete, hormonfylte, skitne og sårbare herlighet.

Roy Søbstad:

4. The Favourite

Yorgos Lanthimos/20th Century Fox

England 2018, regi: Yorgos Lanthimos

«The Favourite» kan ved første øyekast se ut som enda et sånt historisk drama BBC er spesialister på. Men dét er altså bare ved første øyekast.

Tidlig på 1700-tallet er England som vanlig i krig med Frankrike, og ved hoffet kjemper to ærgjerrige kvinner, lady Sarah (Rachel Weisz) og oppkomlingen Abigail (Emma Stone), om gunsten til den svake, sykelige dronning Anne (Olivia Colman).

Det som skiller «The Favourite» fra det gjengse kostymedrama, er den greske regissøren Yorgos Lanthimos' øye for det underlige, det dekadente og det grusomme. Mens folket sulter, forlyster adelen seg med egoistisk intrigemakeri og selskapsleker av mest infantile sort.

Parallellene til vår egen tid er umulige å overse.

Cathrine Sordal:

3. Us

Claudette Barius/United International Pictures

USA 2019, regi: Jordan Peele

Regissør og manusforfatter Jordan Peele har kjapt klatret oppover listen min over favorittregissører siden regidebuten med «Get Out» i 2017, og hans andre film «Us» var intet mindre enn et vettskremmende stykke filmkunst. Koreografert og regissert nærmest som en ballett, hvor de mest skremmende versjonene av oss selv danser mordlystne frem fra mørke skygger.

Ikke bare har Peele perfeksjonert grøssersjangeren, han har blåst nytt liv i den og tilført noe originalt og nyskapende.

Det skal mye til å overraske i en sjanger hvor de fleste ting har blitt gjort før, og du skal både skremme og underholde. Det klarer han med glans, men i tillegg er det alltid en underliggende samfunnssatire som gir filmene hans en helt annen dybde.

Roy Søbstad:

3. Barn

Motlys/Arthaus

Norge 2019, regi: Dag Johan Haugerud

«Barn» er en sjeldent innholdsrik film.

Det begynner med noe som skjer mellom to barn i en skolegård. Men egentlig handler filmen om alt det vanskelige som virvles opp i etterkant av den tragiske hendelsen: fordelingen av skyld og ansvar, spørsmål om oppdragelse, familierelasjoner, politiske motsetninger og hvilke ord det er riktig å bruke. Selv den tryggeste voksenperson kan bli litt tufsete i møte med slikt.

Og alt sammen formidler regissør Dag Johan Haugerud, som tidligere blant annet har laget den fine «Som du ser meg» (2012), i en tone som er nedpå, troverdig og ofte til og med morsom.

Den som en gang i fremtiden ønsker å få et bilde av Norge slik det var i 2019, vil ha mye å hente her.

Cathrine Sordal:

2. Joker

Warner Bros./SF Studios

USA 2019, regi: Todd Philips

Mens Tarantino er en av mine favorittregissører, er Joaquin Phoenix en av mine favorittskuespillere, og han skuffet ikke denne gangen heller.

I tillegg imponerte regissør Todd Philips, som tidligere har laget helt brukbare komedier som «Hangover», med å vise at han har uendelig mange flere strenger å spille på.

Dette er ikke noen superheltfilm, og ikke som de andre filmene i DC Comics og «Batman»-universet. Her utforskes et mørkt og skadet menneskesinn og hvordan mennesker rundt forverrer eller lindrer hovedpersonens mentale lidelse.

Phoenix leverer en sterk og minneverdig prestasjon på alle måter, og karakteren Jokeren har fått en helt ny dimensjon. Han har blitt et ekte menneske av kjøtt og blod.

Roy Søbstad:

2. Midsommar

Csaba Aknay/Nordisk Film Distribusjon

USA 2019, regi: Ari Aster

«Midsommar» er en amerikansk filmskapers forskrudde fantasi om et smilende, solbadet og tvers gjennom hedensk Skandinavia.

En gruppe college-studenter, blant dem kjæresteparet Dani (Florence Pugh) og Christian (Jack Reynor), reiser til Sverige for å delta i sommersolvervseremoniene til et kultlignende samfunn langt ute i skogen. Disse seremoniene er i sannhet bisarre greier – en blanding av autentiske nordiske tradisjoner og rene feberfantasier fra regissør Ari Aster sin side – og får et stadig mer uhyggelig preg.

Og akkurat som i Asters debut, den forholdsvis konvensjonelle skrekkfilmen «Hereditary» (2018), skal det som begynner realistisk, ende i komplett galskap.

Helt oppriktig: Jeg grøsser ennå.

1. One Upon a Time… in Hollywood

USA 2019, regi: Quentin Tarantino

Andrew Cooper/Sony/SF Studios

Cathrine Sordal:

Som ihuga Tarantino-fan skulle det mye til at jeg ikke likte den nye filmen hans, men at jeg skulle digge den så mye var en av årets mest positive filmoverraskelser. Jeg kjente godt til historien om Manson-familien og Tate og LaBianca-drapene, og var spent på hvordan filmskaperen hadde flettet inn den virkelige historien i sitt fiktive univers, og det er egentlig vanskelig å beskrive hvor genialt det er gjort.

Filmskaperen har ikke bare brukt historien som et dramatisk bakteppe, men han har skrevet om virkeligheten slik de fleste av oss nok helst skulle sett at det skjedde. Gjennom tidenes voldsscene, som er så sjokkerende og samtidig underholdende at du ler og klapper i hendene og gisper om hverandre, gir han fortidens mordere den hevnen en ikke tør å si høyt at de hadde fortjent.

Som ekstra bonus er Brad Pitt og Leonardo DiCaprio i storform, og spiller rollefigurer som kler dem usedvanlig godt. Filmen er ren og skjær underholdning, og ingen gjør akkurat det bedre, eller kulere enn Tarantino.

Roy Søbstad:

I sin niende film befinner Quentin Tarantino seg på hjemmebane: Hollywood i 1969.

Westernstjernen Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) er smertelig klar over at hans beste dager ligger bak ham. En ny generasjon filmskapere har tatt over drømmefabrikken, det er hippier på hvert gatehjørne og i periferien lusker Charles Manson som en annen djevelfigur. Rick er stuck med å ta gjesteroller i ukurante tv-serier og gråte på skulderen til sin stuntmann og eneste venn Cliff Booth (Brad Pitt).

«Once Upon a Time... in Hollywood» oppleves som en eneste lang kjærlighetserklæring til en tid og et sted. Mengden av tidsmarkører er overveldende – det står alltid en tv på i hjørnet; radioen kommer på hver gang noen setter seg i bilen – og meta-scener som den hvor Margot Robbie, i rollen som Sharon Tate, ser en Sharon Tate-film på kino, er enormt sjarmerende.

Det er rett og slett veldig, veldig kult å få henge to–tre timer med Tarantino og karakterene hans i Hollywood i 1969.