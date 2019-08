Tirsdag starter skandaleserien «Ex On The Beach» igjen: Andreas (22) fra Lillesand er klar for drama og intriger

I spalten #NoFilter tar KRSby en ærlig og usminket prat med folk i sør om politikk, deres hverdag og andre spørsmål.

Denne gangen tok vi en prat med kommende reality-deltaker Andreas Østerøy, den første åpne skeive deltakeren i «Ex on The Beach Norge», som har sesongpremiere 20. august.

Alder: 22 år

22 år Yrke: Modell, influenser, og jobber på Nav i Oslo.

Modell, influenser, og jobber på Nav i Oslo. Studerer: Administrasjon og ledelse på OsloMet.

Administrasjon og ledelse på OsloMet. Fra: Lillesand, bor i Oslo

Lillesand, bor i Oslo Sivilstatus: Singel.

Singel. Aktuell med: Deltaker i «Ex On The Beach» sesong to.

Deltaker i «Ex On The Beach» sesong to. Instagram: @andreas_osteroy

– Hvorfor meldte du deg egentlig på «Ex On The Beach»?

– Det dukket opp en reklame på Facebook, og noen venner mente jeg burde melde meg på. Så spilte jeg inn en video bare for gøy mens vi drakk. Noen dager seinere ringte en veldig hyggelig casting agent meg, og hun overbeviste meg til å være med i serien. Alt var egentlig veldig impulsivt, men jeg har hatt lyst å være med på et realityprogram siden jeg var liten.

Drøy promovideo

– I promovideoen til denne sesongen heller du melk og sjampanje over kroppen, og snakker om sex om festing. Er du slik i virkeligheten, eller ble du blodvinklet på en bestemt måte?

– Jeg er en åpen person når det kommer til å snakke om sex, men det ble veldig fokusert på og vinklet drøyere enn det jeg tenkte selv i forkant. Til promovideoen hadde produsentene bestemt på forhånd hvordan det skulle være, med sjampanjen og melken. Jeg kunne ikke si noe på det.

– Er det greit for deg da?

– Ja, det er det. De gikk ut ifra hva jeg selv har sagt på intervjuene, så det er vel min egen feil. At jeg blir framstilt som drøy i starten går greit, siden jeg føler jeg har gjort en bra figur i selve programmet.

– Hvordan er det å være med på et slikt realityprogram?

– Det er et sterkt «psykisk game». Man må være trygg på seg selv, og vite hvem man er. Takler man diskusjoner kan man ha det veldig gøy der inne.

– Beskriv oppførselen din på «Ex On The Beach» med tre ord?

– Folk vil se at jeg er en «drama-maker», litt sleip og veldig entusiastisk.

Frykter ikke at serien ødelegger jobbmuligheter

– Er du redd for at «Ex On The Beach» kan ødelegge mulighetene for en framtidig jobb?

– Nei, jeg har fått jobb på Nav i Oslo, hvor jeg tidligere var praktikant, etter at alle intervjuene om «Ex On The Beach» kom ut. De er strenge på omdømme, men de sa at det gikk greit.

– Jeg har også blitt kontaktet av ulike byråer angående reklamejobber på Instagram, så jeg ser heller flere muligheter siden nettverket mitt kommer til å vokse. Å blogge er ikke min greie, siden jeg ikke liker å skrive, men jeg kunne tenke meg å jobbe mer med video og YouTube, i tillegg til modelljobber – som jeg har gjort i fire år. Jeg trives godt foran kamera.

– Fjorårets sesong av «Ex On The Beach» fikk sterk kritikk i VG for å vise mobbing. Hva tenker du om det?

– Jeg tror skaperne har tatt denne kritikken til seg. Vi fikk bra oppfølging der inne. Hvis det var noen som synes det ble for mye, tok de deg til side med en gang og fulgte oss opp. Gikk noen over streken i år, var de tydelige og sa «nå må du slappe av litt».

Skeiv i Lillesand

– Denne uka skal Skeive Sørlandsdager feires i Kristiansand. Hva tenker du om Pride-markeringene i Lillesand de siste årene?

– Jeg synes det er veldig gøy, og har selv gått i paraden i Lillesand. Man kjenner seg privilegert og føler hele byen feirer deg. Jeg har følt meg veldig alene her, da jeg var ung homofil på ungdomsskolen. Men i dag smiler alle under paraden og det er alltid god energi. Det er som å ha en ekstra bursdag i året.

– Hvordan var det å vokse opp skeiv i Lillesand?

– Jeg synes det var vanskelig. På ungdomsskolen var flere stygge mot meg, men jeg tenker at de ikke visste bedre. De mente ikke noe med det, men jeg tok det jo til meg.

– Men på videregående hadde jeg fått flere trygge venner og et støtteapparat, og jeg kom ut av skapet da jeg var 17 år. Grunnen til at jeg ventet så pass lenge var at noen ville «dytte meg ut i det», noe som holdt meg tilbake. Jeg skulle ønske jeg kom ut tidligere, fordi jeg følte jeg gikk fra en innadvendt person til en som fant seg selv og ble tryggere sosialt.

– Opplevde du noen ubehagelige hendelser i forbindelser med legningen din?

– Etter at jeg kom ut på videregående kysset jeg noen på byen i Kristiansand. Og jeg endte opp på fem forskjellige Snapchat-stories, hvor fremmede hadde snikfilmet meg. Jeg følte meg som en attraksjon i Dyreparken. Men i Oslo så jeg skeive som holdt hender, og jeg følte at mitt miljø var der.

– Hva skulle du ønske du visste da du var 15 år?

– At jeg kom til å bli kjekk og få meg gode, trygge venner? Jeg følte meg usikker og hadde veldig dårlig selvtillit siden jeg følte meg lav og tykk. Jeg skulle ønske den 15 år gamle versjonen av meg selv visste at det kom til å gå bra.

– Jeg er redd for å reise til disse landene

– Hva er det verste med dagens samfunn?

– At det fortsatt finnes land hvor det ikke er greit å være homofil, som Russland, Tyrkia og Dubai. Verden har kommet så langt ellers, men ikke på dette punktet. Hvorfor skal religion og kultur påvirke hvor jeg kan reise? Jeg er redd for å reise til disse landene. Skal den jeg elsker være en grunn til at jeg ikke kan dra på ferie til Dubai? Det er urettferdig og kjipt.

– Men også her til lands har jeg kjent en gutt som har blitt banket opp i Oslo for å holde hender med en annen gutt. Min største drøm er å kunne holde den jeg liker i hånda, uten at jeg skal være redd for at noen skal si eller gjøre noe.

– Hvis du var politiker, hva ville vært din kampsak?

– Fritt alkoholmarked som i Danmark. Jeg tror ikke det hadde ført til at folk hadde drukket mer, siden folk drikker uansett pris. Jeg tror det hadde skapt en bra konkurranse i markedet, med andre åpningstider.

– Til slutt, får vi en NoFilter-selfie?

– Selvfølgelig:

