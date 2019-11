Nå er den første artisten til Palmesus 2020 bekreftet

– Mannen er en eneste stor inspirasjon og har preget både hitlister og hele den urbane sjangeren i mange år nå, og vi gleder oss stort til å se ham på stranda til sommeren, sier Palmesus-sjef Leif Fosselie.

Den amerikanske rapstjernen fra New York er den første headlineren som er bekreftet til den 12. utgaven av Palmesus på Bystranda i Kristiansand, 3.–4. juli 2020.

Tidligere har rapperen toppet den amerikanske hitlisten Billboard med låter som «F**kin Problems» og «Wild For The Night» – for å nevne noen.

Dømt etter voldshendelse i Sverige

Andrew Burton / NTB scanpix

I tillegg til å være verdenskjent for sitt rap-talent, var det andre overskrifter om Asap Rocky som preget nyhetsbildet i medier verden over i sommer.

Rapperen satt i varetekt i Sverige fra 5. juli til han ble løslatt 2. august i påvente av dommen. Grunnen var at han havnet i en slåsskamp med en 19-åring etter en konsert i Stockholm. Han ble seinere dømt for hendelsen, men slapp fengsel.

Fosselie har følgende kommentar om sommerens kontrovers rundt artisten.

– For vår del handler Asap Rocky om flere Billboard nummer en-plasseringer. Vi gleder oss til å se han på en stappfull bystrand, og overskriftene neste sommer kommer nok til å handle om det musikalske, sier Palmesus-sjefen til KRSby.

– Booker de som lager den beste festen

Kristian Hole

Fosselie sier videre at det framover skal slippes flere artister.

– Vi kommer til å ha et bredt spekter av artister og sjangere til Palmesus 2020. Oppskriften er at vi booker de som lager den beste festen, med utgangspunkt i det folk vil ha.

– Blir det mye fokus på rap i år?

– Urban er en stadig større del av musikkbildet, både internasjonalt og i Norge. I tillegg til Asap Rocky blir det sluppet flere acts innenfor sjangeren til neste års Palmesus, sier Fosselie avslutningsvis.