– Det var egentlig en helt syk opplevelse for meg. Det var nakent, ærlig og litt jævlig. Jeg var både redd, spent og glad på samme tid, forteller Elias Tchaba (25), kjent under artistnavnet Unge Beirut, til KRSby.

Sørlendingen prøver å beskrive hvordan det var å framføre sin personlige tolkning av Arif-låten «Himmelen» med fullt orkester, foran hans idol Arif og programleder Christine Dancke.

Dette ble gjort under den nyeste episoden av musikkdokumentar-serien «HAIK», hvor Dancke henter en bunke av Norges største og mest etablerte popstjerner og tar dem med på en opplevelsesrik dagstur – etterfulgt av en eksklusiv og intim konsert med dedikerte fans.

I episoden forteller Tchaba også om barndommen i Libanon, som var preget av krig og konflikter, og hvordan det var å ha en biologisk far som var rusavhengig. Han deler også tanker om hvorfor Arifs musikk inspirerer.

– Bare det å være annerledes og komme fra et annet land, og ikke være den samme som «de», er noe jeg kan kjenne meg igjen i.

Spellemann-nominert for debutalbum

Tchaba startet 2019 med å bli nominert til Spellemann for fjorårets albumdebut, «Hevnen Er Søt, Men Jeg Tilgir Deg», hvor han blant annet skildrer oppveksten og mennesker som ikke hadde troen på ham som artist.

Siden har flere i musikkbransjen lagt merke til sørlendingen, som nå har base i Oslo hvor han satser på musikken.

– 2019 har vært et «crazy» år for meg, med flere høydepunkter. Det å bli nominert til Spellemann stikker seg kanskje mest ut, men jeg har også spilt flere konserter som jeg kommer til å huske.

– Hvor avgjørende har det vært for karrieren din at du flyttet til Oslo for å satse?

– Det har vært veldig viktig. Man kan klare mye fra Kristiansand, men til syvende og sist er de fleste i musikkbransjen i Oslo. Det handler mye om å vise fjes og møte viktige og riktige folk.

NRK

– Unge Beirut skiller seg ut

NRK

Christine Dancke er en av Norges fremste musikkeksperter, radiopersonligheter og i tillegg programleder i «HAIK». Hun sier til KRSby at hun har tro på sørlendingen.

– Jeg tenker absolutt at Unge Beirut skiller seg ut. Det at han gjorde denne framførelsen foran Arif er et tegn på at han har stort mot. Det virker som han har et spesielt driv og en skapertrang, sier hun.

Hun legger til at hun selv ble berørt av Unge Beiruts tolkning av låten «Himmelen» – som blant annet tar for seg hans tøffe oppvekst i Libanon og urettferdigheten han og mora har følt på.

– Det var veldig spesielt, sterkt og rørende, og ikke minst sykt modig av han – siden Arif er et av hans store idoler, forteller Dancke på telefon til KRSby.

I episoden får han også gode tilbakemeldinger av idolet:

– Dritbra jobbet. Det var sykt vakkert.