– Temaet i serien er veldig aktuelt. Jeg har ikke opplevd det selv, men jeg vet om folk som har opplevd å få spredt nakenbilder av seg selv. Det er veldig lite snakk om dette problemet, så det er bra at det lages en serie for å vise hvordan det faktisk er, forteller skuespiller Lena Reinhardtsen (18) til KRSby.

Etter en vellykket audition på Aladdin scene i Kristiansand, kapret venndølen en av hovedrollene i serien «Nudes».

Storsatsingen har premiere på NRK 22. september og tar for seg tre historier om nakenbilder på avveie:

– Sofia (16) og Axel har sex på en fest, og neste dag sirkulerer en film av dem rundt på skolen. Hvem var det egentlig som filmet? I ungdomsserien «Nudes» møter vi Sofia (16), Viktor (18) og Ada (14) som alle står i sin første livskrise. På hver sin måte prøver de å vinne tilbake kontrollen når nakenbilder er på avveie, skriver NRK.

En ny utfordring

Tidligere har Reinhardtsen vært med i Kilden-oppsetninger som «Gutta i Juletrehuset», «Snødronningen» og «The Sound of Music». Den realistiske dramaserien «Nudes» ble derfor en helt ny utfordring for Reinhardtsen som skuespiller.

– Jeg har stort sett stått på scenen og spilt urealistiske roller i musikaler og slikt. Så den største utfordringen var derfor å få alt så realistisk som mulig, og få folk til å tro på deg. Jeg måtte også sette meg inn i følelser som forelskelse og hvor vanskelig det må føles når alle har sett deg naken, sier skuespilleren.

I serien møter vi også karakteren «Emilie», bestevenninnen til «Sofia», som spilles av Johanne Regine Svendsberget (18) fra Kristiansand.

– Det er gøy å kunne være med i en serie med et så viktig budskap. Jeg håper serien kan gjøre livet lettere for folk som går gjennom noe lignende. Temaet har ikke blitt snakket om så mye før, så jeg tror en sånn dramaserie gir et nært innblikk i hva karakterene går gjennom, sier Svendsberget.

Fryktløs skuespiller

Kristian Hole

Regissør Liv Joelle Barbosa Blad, som filmet noen av scenene i serien på Tangen videregående skole i Kristiansand, sier til KRSby at hun er storfornøyd med skuespillerne i serien. Hun beskriver Reinhardtsen som fryktløs i rollen som «Sofia».

– Vi er strålende fornøyde med Lena, som er et kjempetalent. Hun var proff og rett og slett flink til å være fryktløs, sier Barbosa Blad.

Allerede før P3s nye dramaserie har hatt premiere søndag 22. september, er den solgt til britiske BBC Three. Det vil si at serien blir den aller første fremmedspråklige serien som kanalen kjøper inn.

– Serien har tematikk som er relevant i hele verden, og flere ungdommer sliter med håndteringen av nakenbilder. Det er nok tematikkens relevans som gjorde BBC interessert i denne serien.

Fakta: «Nudes» Er en dramaserie for ungdom som forteller tre historier om nakenbilder på avveie. Premiere søndag 22. september i NRK TV. Hadde førpremiere under Den norske filmfestivalen i Haugesund. Består av ni episoder på 20 minutter Produseres av NRK P3 i samarbeid med Barbosa Film. BBC Three har kjøpt opp serien i Storbritannia. Medvirkende: Lena Reinhardtsen (Sofia) Tord Kinge (Viktor) Anna Storeng Frøseth (Ada) Johanne Regine Svendsberget Christian Reyes Løvdal Louise Tofte Roiri Karen GrendalKolby Regi: Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer. Manus: Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer og Jørgen Færøy Flasnes. Produsent: Nina M. Barbosa Blad Eksekutiv produsent: Melike Leblebicioglu

– Må ikke gi offeret skammen

Sexologisk rådgiver i Songdalen kommune, Hanne Kro Sørborg, synes det er positivt at NRK retter fokus mot spredning av nakenbilder uten samtykke i den kommende serien. Hun mener det er viktig å presisere at det ikke skal være noe skam knyttet til å ta nakenbilder av seg selv.

Kristian Hole

– Det er bra at vi snakker om temaet og at voksne blir mer bevisste på det. Samfunnet må slutte å gi skam til den som har tatt et bilde av sin egen kropp, noe som er helt naturlig. Det er den personen som har sendt det videre uten samtykke som har gjort noe ulovlig. Der må vi være tydelige og ta ansvar og hjelpe offeret å rydde opp i det som har skjedd. Man må ikke gi offeret skammen.

– De som deler bildene videre må vite hvilke konsekvenser dette har, ikke bare i øyeblikket men også i ettertid for offeret som må møte andre på skolen. Hvis dette skjer er det viktig å spørre voksne om hjelp og få ryddet opp i det.

Hun sier videre at spredning av nakenbilder uten samtykke generelt ikke et stort problem på norske ungdomsskoler, men at det forekommer. Hos eldre ungdommer er problemet større.

– Mye har skjedd de siste fem årene, og politiet har gjort en stor nasjonal innsats på ungdomsskoler når det kommer til nettvett. En nyere undersøkelse fra 2018 viser at 40 prosent i alderen 18- til 20 år har tatt nakenbilder av seg selv (spørreundersøkelse utført av Unicef og Telenor, som 300 personer har deltatt i, journ. anm). Det er en vanlig ting å gjøre når man får relasjoner med andre, men det skal være vanlig folkeskikk å ikke sende det videre uten samtykke, sier hun avslutningsvis.