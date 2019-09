Filmblogg: Hurra for Rambo-dag

For selv om det ser ut som at «Rambo: Last Blood» er det siste kapittelet som skrives i sagaen om soldaten og krigsveteranen John Rambo, spilt av Sylvester Stallone, går det altså an å feire «Rambo Day» hvert år 18. september, i alle fall ifølge Stallones Instagram-konto. Hva feiringen skal gå ut på er vel opp til hver enkelt, vær kreativ #Rambodan.

Jeg husker mitt første møte med Rambo veldig godt. «First Blood» (1982) ble regissert av Ted Kotcheff, og hadde i tillegg til Stallone blant andre Brian Dennehy og Richard Crenna i sentrale roller. Filmen er basert på boken med samme navn av David Morell fra 1972. Stallone var allerede en helt fra tre filmer som boksehelten Rocky Balboa, men i «First Blood» fikk vi servert en type actionfilm og helt vi ikke hadde sett før. Det var så enkelt, så rått, så svart-hvitt, og så utrolig kult på en veldig voldelig måte.

Besta var barnevakt for meg og noen av mine fettere som var noen år eldre enn meg. Selvfølgelig hadde de hørt om denne filmen som var så rå at den hadde 18-årsgrense, og de klarte å lure Besta til å leie den for oss. Jeg skal ikke si nøyaktig hvor gammel jeg var, men jeg var i alle fall ikke eldre enn 10 år og syntes det var fryktelig stas. Jeg latet selvfølgelig som jeg ikke syntes det var skummelt i det hele tatt. Selv ikke da folk ble spiddet og gjort om til menneskelige shish kebaber.

Totalt fem filmer er laget om John Rambo. Som så mange andre filmserier kunne den første filmen stått helt fint alene. Ikke alle oppfølgerne er like bra, men de har likevel kule elementer. Nå virker det imidlertid som om ringen er sluttet. Stallone har ikke utelukket helt at det kan bli flere filmer, men at han som en vri kunne tenke seg å lage film om hvordan Rambo var før han dro til Vietnam. Vi får se, men noen andre må i alle fall spille Rambo som tenåring, for Stallone begynner å se skikkelig gammel ut.

Filmskaperen og skuespilleren har blitt Oscar-nominert tre ganger, men aldri for noen av «Rambo»-filmene. Tviler vel på at den siste dråpen blod som utgytes i «Last Blood» er nok til å vekke sympati og engasjement blant de som sitter i Oscar-juryen denne gangen heller, men at hans mange underholdende bidrag til actionsjangeren over mange år er verdt anerkjennelse er det liten tvil om. #RamboDay