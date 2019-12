Filmblogg: Slik var film- og tv-året 2019

Hva vi så på kino. Kinoenes topp 10-liste for 2019 domineres forutsigbart nok av norske familiefilmer som «Snekker Andersen og Julenissen» og amerikanske CGI-spetakler som «Løvenes konge» og «Avengers: Endgame». Men jammen har ikke to overraskelser klart å snike seg inn på henholdsvis tredje og femte plass: «Joker» og «Once Upon a Time... in Hollywood».

Førstnevnte er en kompromissløst mørk karakterstudie. Sistnevnte er en 161 minutter lang film nesten uten plott. For en førjulstrett anmelder føles det oppmuntrende at så mange velger å se såpass interessante og lite strømlinjeformede saker.

Men kanskje burde man først og fremst være glad for at folk går på kino i det hele tatt.

Hva vi så på strømmetjenestene. Ikke bare er kvalitets-tv-seriene nå så mange at det knapt gir noen mening å ramse dem opp, men dette var også året da filmer som Martin Scorseses «The Irishman» og Noah Baumbachs «Marriage Story» gikk rett på Netflix.

For få år siden var det utenkelig at slike prestisjeprosjekter ikke skulle vises på stort lerret. Nå – til tross for unntak som «Joker» og «Once Upon a Time... in Hollywood» – er tendensen klar: Kinoen er stedet publikum går for å oppleve de store, effektdrevne filmene, de voksne, ambisiøse dramaene ser de like gjerne hjemme i sofaen.

Hvem vi mistet. Listen over filmfolk som har gått bort er som vanlig vemodig lesning.

Skuespillerne Luke Perry («Beverly Hills, 90210»), Albert Finney («Erin Brockovich»), Bruno Ganz («Der Untergang»), Bibi Andersson («Persona»), Peter Fonda («Easy Rider»), Rutger Hauer («Blade Runner»), Anna Karina («Bande à part»), Jon Skolmen («Selskapsreisen») og Nils Utsi («Veiviseren») døde alle i året som gikk. Det samme gjorde regissørene John Singleton («Boyz n the Hood») og Agnès Varda («Cleo fra 5 til 7»).

Sørlandske filmfolk markerte seg. Even Hafnors «Fun Factory» ble i sommer kåret til beste norske kortfilm ved Bergen internasjonale filmfestival. I høst tok Rikke Gregersen med seg en prestisjetung student-BAFTA fra Los Angeles for sin kortfilm «De hensynsløse».

I tillegg kunne vi notere at André Løyning og Kristian Landmarks portrettfilm «Tønes» ble varmt mottatt og at Agnes Kittelsen spilte en sentral rolle i årets norske tv-snakkis «Exit».

Alle disse flinke folkene kommer fra Kristiansand og omegn. Noe har definitivt løsnet i det tidligere så smålåtne sørlandske filmmiljøet.