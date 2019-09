Filmbloggen: Skrekkfavoritter

Voldsomme monstre med insektbein, skapninger fra andre planeter, hoder som snurrer rundt og spruter ut grønt spy, og så videre, er ikke det jeg blir mest redd av. Ofte er det det jeg ikke ser som gir meg de verste marerittene. Og ingenting er skumlere enn et sykt menneskesinn. Her er noen av mine favoritter innen skrekksjangeren, både gamle og nye.

«The Shining» (1980) av Stanley Kubrick. «Here’s Johnny!»-kommentaren til Jack Nicholson har ikke bare festet seg i folks hukommelse, men har blitt referert til i utallige filmer, sketsjer og tv-serier. Har du ennå ikke sett filmen, så har du gått glipp av flere popkulturelle referanser og en viktig bit av nyere tids filmhistorie. Filmen er basert på Stephen Kings roman med samme navn, og filmatiseringen er nærmest perfekt.

«Us» (2019) av Jordan Peele er en av mine favorittfilmer i år, av en av mine nye favorittregissører. Komikeren og filmskaperen Peele overrasker stadig med sine kreative og underholdende filmer med helt nye skrekkscenarioer ingen har sett maken til. I «Us» blir karakterene konfrontert med sine verste mareritt, som tilfeldigvis ser akkurat ut som dem selv – bare en veldig ond versjon. Lupita Nyong'o ga en strålende, marerittskapende prestasjon, og filmen er et must for alle som elsker grøss.

«Get Out» (2017) er også av Jordan Peele. Filmen var hans spillefilmdebut som regissør, og han vant Oscar for beste originale manus. Filmen er samfunnssatirisk og tar for seg rasisme i USA, og leker med stereotypier når det gjelder hvite og afroamerikanere, noe også «Us» i stor grad gjør. Og hele tiden med overraskende vendinger som både skremmer og underholder.

«Hereditary» (2018) av Ari Aster, som også har laget «Midsommar» (som akkurat gikk på kino og som jeg ennå ikke har rukket å se, men som har fått gode kritikker). Filmskaperen røper bare litt og litt av gangen, og fører seerne gradvis nedover i galskapen som lurer seg under overflaten. Toni Collette er strålende som vanlig, og det er ikke en film som du rister lett av deg.

«Texas Chainsaw Massacre» (1974) av Tobe Hooper. Jeg avslutter med en klassiker som aldri blir for gammel. Filmen er inspirert av den ekte seriemorderen Ed Gein, som også ga inspirasjon til filmer som «Silence of the Lambs» og Hitchcocks «Psycho». Filmen var banebrytende da den kom i både utseende og innhold, og har helt fortjent kultstatusen den har fått.