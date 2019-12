Denne helga blir stappfull av arrangementer: Sjekk hva du kan finne på i Kristiansand

Førjulstida er travel for mange. Da kan det kanskje være lurt å koble av litt i helgen og finne på noe gøy.

Denne helga byr Kristiansand på alt fra gratisarrangementet «Himmel på jord» på Torvet, til humorgalla i Kilden med Else Kåss Furuseth og flere. Den byr også på åpning av en helt ny bade-attraksjon og ikke minst en rekke konserter i Kvadraturen.

Sjekk hva du kan finne på fra fredag 13. til søndag 15. desember:

Nyåpning av Harvey’s-etasje

Arkivfoto Fædrelandsvennen

Når: Fredag kveld

Fredag kveld Hvor: Harvey’s Sportsbar i Tollbodgata

Utestedet Harvey’s har oppgradert 1. etasje og slår på stortromma med «gjenåpningsfest» fredag kveld:

«Det er en glede å kunne invitere til åpning av nye Harvey's 1. etasje fredag, i året hvor vi feirer vårt 22-års jubileum. Vi vil med dette tilbake til konseptrøttene hvor det en gang startet i 1997 i kjent Harvey's-stil,» skriver utestedet.

En rekke konserter

NTB scanpix

Når: Fredag til søndag

Fredag til søndag Hvor: Ulike steder i Kvadraturen

I helga arrangeres det en rekke konserter i Kristiansand. Her er et utvalg:

KRS Soul Stew Xmas Party – Fredag kveld på Vaktbua.

– Fredag kveld på Vaktbua. Hovedøen Social Club «Slynger jula inn – igjen» – Fredag kveld i Kilden.

«Slynger jula inn – igjen» – Fredag kveld i Kilden. Den store førjulsfesten med Oliver Ingrosso - Lørdag kveld på Kick.

Lørdag kveld på Kick. SILYA & The Bad Santas – Lørdag kveld på Haubitz Låven.

– Lørdag kveld på Haubitz Låven. Agder Brass og Kristiansand Skolemusikkorps spiller jula inn – Grim Kirke lørdag kveld.

spiller jula inn – Grim Kirke lørdag kveld. Julekonsert med Helene Bøksle – «Det hev ei rose sprunget» – Søndag kveld i Kilden.

Musikkbingo på Heidi’s

Når: Fredag kveld

Fredag kveld Hvor: Heidi’s Bierbar i Vestre Strandgate

Feeling lucky? Fredag inviterer Heidi’s til en ny runde med musikkbingo, eller rettere sagt denne gangen: Luciabingo.

«Anton har snekret sammen sine favorittlåter og lover en fantastisk fredag. Heidi skal få prøve seg som bingovert og vi lover tidenes show,» skriver utestedet.

Juleshow med Lillian

Kristian Hole

Når: Fredag og lørdag kveld

Fredag og lørdag kveld Hvor: Caledonien Hall i Vestre Strandgate

Spaltist Lillian Røssaak debuterte som standup komiker i 2018 med fem utsolgte hus på Kick og Café Generalen. Nå er hun aktuell med «Sprø svor og sju slag: Juleshow med Lillian Røssaak» hvor hun nok en gang, helt ufiltrert, skal dele det hun har på hjertet.

Humorgalla i Kilden

NTB scanpix

Når: Lørdag kveld

Lørdag kveld Hvor: Kilden

Lørdag kveld er det klart for «Humorgalla 2019» i Kilden, hvor en rekke av Norges mest kjente komikere forener krefter: Else Kåss Furuseth, Nils-Ingar Aadne og Tore Sagen. Med seg har de også det nye humortalentet Mathias Luppichini.

Hjelp noen i førjulstida

Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Når: Når du vil

Når du vil Hvor: Ulike steder i Kristiansand, som for eksempel Blå Kors, Sandens, Kirkens Bymisjon og Redd Barna Region Sør.

For mange er førjulstida en vanskelig tid. Nylig skrev KRSby en guide til hvordan du kan hjelpe de som trenger det i Kristiansand, ved å gi tid eller gaver.

Les guiden her.

Aquaramas nye attraksjon

Når: Lørdag og søndag

Lørdag og søndag Hvor: Aquarama på Tangen

Da Fædrelandsvennen i forkant skrev om Aquaramas nye attraksjon, «bowl»-sklien, der du blir sendt rundt i ring som i en sentrifuge, sa direktør ved Aquarama Unni Mesel at den ikke er for pyser.

Lørdag åpner den nye sklien.

Julemarked på Kick

Når: Lørdag klokka 13.

Lørdag klokka 13. Hvor: Kick i Dronningens gate

Under førjulstida i Kristiansand arrangeres det drøssevis med julemarkeder over hele byen. Et eksempel denne helga er Kirkens Bymisjons julemarked på Kick lørdag formiddag. Inntektene går til gode formål.

«Himmel på jord»

Når: Søndag klokka 18

Søndag klokka 18 Hvor: Nedre Torv

Søndag kveld arrangeres gratisarrangementet «Himmel på jord» for tredje gang i Kristiansand, med flere artister på plakaten:

«I år står Venke Knutson, Anne Marie Almedal, Geirmund Hansen (kjent fra «The Voice»), Aase Helene Røinaas Aabel (kjent fra Sommer På Torvet) og Casper Kuhlmann (kjent fra «Idol») på scenen. Våre gjesteartister akkompagneres av blant annet Solholmen Skoles barnekor og Christianssand Storband under kyndig ledelse av Tore Bråthen,» står det i arrangementet.

Har vi glemt noe viktig og gøy som skjer i helga? Send oss mail på tips@krsby.no