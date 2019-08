Filmblogg: Seriemorderes psyke

På 70-tallet herjet en rekke seriemordere som fikk politi og FBI til å måtte revurdere hele måten å jobbe på. For disse «nye» monstrene fungerte ikke som vanlige kriminelle, og for å fange dem måtte de faktisk prøve å forstå hvordan de tenker og hva som trigger dem.

Serien er inspirert av hendelser og personer fra virkeligheten, og tar utgangspunkt i boken «Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit» av John E. Douglas og Mark Olshaker, og viser hvordan de utviklet teknikken kalt profiling (adferdsprofiliering).

I den første sesongen intervjuer FBI-agentene Holden Ford og Bill Tench blant andre Edmund Kemper også kjent som «The Co-ed Killer», etter at han drepte og lemlestet seks unge jenter på begynnelsen av 70-tallet. Han tok også livet av sine besteforeldre da han var 15 år, og senere sin egen mor, før han selv overga seg til politiet. Kemper, som har en IQ på 145, har bidratt mye til forståelsen av en seriemorders tankesett, og det er skremmende bra hvor likt Cameron Britton portretterer ham i serien.

Serien er regissert av de eminente regissørene David Fincher («Gone Girl», «Zodiac»), Andrew Dominik («Killing them Softly», «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford») og Carl Franklin («The Leftovers», «House of Cards»), og på produsentsiden finner vi blant andre Charlize Theron. Så hva kan vi vente oss fra den nye sesongen? Ifølge traileren er den store saken denne gangen drapene i Atlanta (the Atlanta child murders). Ed Kemper dukker opp igjen, og agentene ønsker å intervjue sektlederen Charles Manson.

Manson skiller seg imidlertid ut fra andre seriemordere med at han aldri egentlig har tatt livet av noen, i alle fall ikke med egne hender. Han fikk likevel livstid for å ha fått andre til å drepe for ham. Ifølge IMDB er det skuespiller Damon Herriman som skal spille rollen som Manson i «Mindhunter», noe han også gjør i Quentin Tarantinos film «Once Upon a Time In… Hollywood» som også har premiere 16. august.

Og er du interessert i mer om seriemordere anbefaler jeg dokumentarserien «Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes» som ligger på Netflix. Dokumentaren tar utgangspunkt i over 100 timer med intervjuer og arkivmateriale med Ted Bundy, i tillegg til intervjuer med familien hans, venner, overlevende ofre, og politifolk som jobbet på saken.