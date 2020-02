Sofie (20) fra Sørlandet skal finne kjærligheten på tv: – Guttene blir av og til satt ut av meg

– Jeg har vært uheldig med kjærligheten, og bor jo i en liten by der alle kjenner alle. Så jeg tenkte «hvorfor ikke dra til Love Island og møte noen helt nye folk?», sier Sofie Antonsen i et videoportrett til TV2.

Mandag 10. februar sjekket Sofie Antonsen fra Farsund inn på «Love Island»-villaen i Argentina, hvor deltakerne kjemper for å finne kjærligheten og til slutt kapre pengepremien på 300.000 kroner.

Det betyr at det nå er tre sørlendinger i villaen, siden Omid Rosander (24) fra Kristiansand og Ali Esmael (28) fra Risør fortsatt er med i serien – 27 episoder ut i sesongen.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra Antonsen, siden innspillingen av serien pågår i Argentina i disse dager.

– Klar for å finne noe ekte

I mandagens episode, hvor hun valgte å redde deltaker Jon Andre Melhus ved å danne par med ham, forklarte Antonsen hva hun ser etter i en potensiell kjæreste.

– Jeg ser etter en jordnær og stabil type som vet hva han vil. Jeg er bestemt på at han må ha det bra med seg selv for å ha det bra med noen andre. Det er viktig for meg. Det trenger ikke gå så mange dager med god kjemi før jeg blir betatt. Måten jeg flørter på er at jeg blir litt «ertete». Guttene blir av og til satt ut, når jeg skal begynne å slå og styre, sier hun og ler.

– Men når jeg er i et forhold er jeg romantisk. Så nå er jeg klar for å finne noe ekte og genuint, legger hun til.

– Skal ikke ha sex på tv

I videoportrettet på TV2 sier 20-åringen at både familie og venner støtter hennes valg om å delta i realityserien.

– Pappa holdt på å få sjokk, men nå sitter han og sier «han der må du bli kjent med! Han virker gøy». Og han er jo sånn som ikke lar meg ha gutter på besøk engang. Så nå har de (familien, journ.anm.) snudd totalt og synes det er dødsgøy at jeg er med, sier Antonsen.

Men hun presiserer videre at hun har satt klare grenser for hva hun ikke skal gjøre på tv.

– Jeg skal ikke ha sex på tv, og jeg tør nesten ikke kysse på tv heller, sier hun til TV2.

Til tross for at VG ga årets sesong terningkast to, har seertallene vært gode ifølge programdirektør Kathrine Haldorsen i TV2. Den første episoden ble blant annet sett av over 161.000 seere, skriver Kampanje.no.