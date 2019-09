Hun er vinneren av årets Scandinavian Supermodel Competition

– Det føles helt sykt å vinne. Dette hadde jeg aldri trodd, sier Rikke Skarderud Aaring (15) til KRSby, rett etter at vinneren ble annonsert.

15-åringen fra Lillehammer kapret førsteplassen foran 21 andre deltakere fra hele Norge under Scandinavian Supermodel Competition, som ble arrangert på Caledonien søndag kveld.

Med det vinner hun en modellkontrakt med modellagent Donna Ioanna og hennes team, samt en mulighet til å komme på forsiden av den norske utgaven av magasinet Elle.

– Hun har «the x-factor»

Skarderud Aaring måtte samle seg da KRSby spurte henne om en kommentar etter konkurransen. Hun var ikke forberedt på ta med førsteplassen hjem til Lillehammer, siden hun har ingen tidligere erfaring som modell.

– Hva skal jeg si? Jeg gleder meg til å møte agentene og reise rundt i verden. Reising er det jeg liker best å gjøre, så jeg tror dette vil passe for meg, sier hun og ler.

Modellagent og arrangør Donna Ioanna har troen på at Skarderud Aaring kan gjøre det bra i modellbransjen. Men siden hun er så ung er det viktig å vente noen år før det satses for fullt.

– Siden hun har «the x-factor» tror jeg at hun har en internasjonal karriere i vente. Hun er grasiøs når hun går, og har utstråling, karisma og virker veldig voksen til å være så ung. Vi kommer til å jobbe med henne i skoleferier, i helger, fram til hun er ferdig på videregående. Det er viktig at hun fullfører skolen, så kan hun bli klar for en internasjonal karriere etter det, sier Ionna.

– Høyt nivå

Juryen besto av blant andre motefotograf Svein Bringsdal, modell Siri Lehland, motefotograf i New York, Dennison Bertram og influenser Martine Lunde fra serien «Bloggerne». Sistnevnte synes det var høyt nivå på deltakerne.

– Jeg har aldri vært i juryen før, så det var veldig morsomt å prøve. Jeg synes det var høyt nivå og alle deltakerne var så fine hele gjengen. Nå er jo norske jenter generelt veldig pene, så jeg skjønte at det ville være bra jenter her i dag. Jeg har ventet lenge på denne konkurransen, for jeg fikk vite om dette da jeg og Donna deltok på Farmen sammen i fjor, sier Lunde til KRSby.

Opprinnelig skulle også Elle-redaktør Petra Middelthon være med i juryen, men hun måtte avlyse grunnet et jobboppdrag i Afrika. Men den anerkjente motefotografen Dennison Bertram var til stede for å dele sine beste tips til utøverne.

– Å være modell er først og fremst en sosial jobb. Det er viktig å alltid presentere den beste versjonen av deg selv, og en stor del av å klare det handler om selvtillit. Hvis du får fram selvtilliten, får du respekt. Man vil jobbe med mennesker som kjenner sine verdier og vet hvem de er, forteller Bertram.

– Ble en døråpner

Modell Maria Zachariassen fra Bergen er den tidligere vinneren av den forrige utgaven av Scandinavian Supermodel Competition, som sist gang ble arrangert i Kristiansand i 2016. Hun sier at konkurransen ble en døråpner til modellyrket, som hun nå har levd på fulltid av i to år.

– Livet mitt er helt «crazy» nå. Jeg har rest til utallige land, sett fantastiske steder og møtt så mange folk. Det er en helt annen verden, enn før jeg ble oppdaget av Donna i konkurransen. Seieren i 2016 ble en døråpner. Før det visste jeg ikke helt hva jeg ville bli, sier Zachariassen til KRSby.

