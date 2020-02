Hva skjer i Kristiansand til helga?

Om kort tid kan du igjen puste lettet ut og legge beina høyt – det er snart helg!

Men for all del, ikke ligg på sofaen for lenge. Det skjer nemlig mye i byen som du ikke vil gå glipp av.

Ukens helgeguide består av et utvalg arrangementer som foregår fra fredag 7. til søndag 9. februar.

Et mangfold av arrangementer: En by for alle

→ Hvor: Kristiansand

→ Når: Hele helga

Denne uken arrangeres En by for alle – et prosjekt koordinert av Kristiansand kommune for å gjøre byen enda mer åpen, inkluderende og tilgjengelig for alle.

Hvis du ikke har fått med deg noen av arrangementene enda – fortvil ikke. Det er fortsatt mye på programmet.

I løpet av helgen kan du blant annet dra på ulike foredrag, ta dansekurs, prøve parkour, gå på gratiskonserter, teste speedfriending eller bli kjent med nye mennesker på språkkafé.

Kristian Kristensen kommer til Østsia

Helene Kjærgaard Sviland, Senkveld/TV 2, NTB scanpix

→ Hvor: Østsia, UiA Campus Kristiansand

→ Når: Fredag kveld, klokken 21:00

Kristian Kristensen har for lengst blitt et kjent navn i musikknorge. Etter han kom til semifinalen i The Voice i 2013 har han på finurlig vis klart å blande melankoli med feelgood, og gitt oss låter som «Du ga mæ viljestyrke» og «Kan du lære mæ?». Denne fredagen får du sjansen til å oppleve Harstad-artisten med den store stemmen, live på Østsia.

– Det er flere grunner til å få med seg Kristian Kristensen live. Det er stemmen, stemningen, tekstene, formidlingen, bandet, gleden og ikke minst fantastiske låter, skriver Østsia på sitt arrangement på Facebook.

Rocken inntar Kristiansand by

Glenn Meling

→ Hvor: Kick Nattklubb & Scene

→ Når: Lørdag kveld, klokken 20:00

Denne lørdagen kan du oppleve tre forskjellige rockeband på en og samme kveld, noe som er sjelden kost her i byen. The Dogs, The Good The Bad & The Zugly og Lüdo spiller nemlig på Kick.

Punkrock-bandet The Dogs, med frontmann Kristopher Schau, er for tiden på Norgeturné og slapp nylig sitt niende album “Crossmaker”. Arrangøren beskriver The Dogs som Norges ivrigste band.

The Good The Bad And The Zugly beveger seg også innenfor punkrock- sjangeren, og byr på intense og eksplosive liveshow, i følge Facebook-arrangementet. I tillegg blir også det progressive hardcorebandet fra Kristiansand og Farsund, Lüdo, å se på Kick scene.

Vipers-kamp

Terje Bendiksby/ NTB scanpix

→ Hvor: Aquarama

→ Når: Lørdag kveld, klokken 19:00

Til lørdag er det ny kamp i hovedrunden i Women's EHF Champions League! Vipers spiller mot CSM Bucuresti hjemme i Aquarama.

– Dette er nok en viktig kamp, så dette kan du ikke gå glipp av!, skriver arrangøren.

Hvis Vipers slår CSM Bucuresti er sjansen stor for at laget kommer videre til kvartfinalen i Champions League.

Ærlig sofaprat med kjente fjes

Audun Braastad / NTB scanpix

→ Hvor: Østsia, UiA campus Kristiansand

→ Når: Lørdag, klokken 18:00

Hvis verken rock eller håndball er din kopp med te, finnes det heldigvis andre alternativer. Studentorganisasjonen i Agder (STA) har invitert tre kjente fjes til en ærlig sofaprat om å våge å være seg selv, lørdag kveld.

– Sofapraten vil by på spennende og viktige perspektiver fra tre sterke personer, samt deres tanker og refleksjoner rundt annerledeshet, skriver arrangøren på sitt Facebook-event.

Journalist og programleder Gisle A. Gjevestad Agledahl, kjent fra NRKs dokumentarserie «Jævla homo» blir å se på scenen, sammen med kristiansander og modell Siri Lehland. Hun er blant annet kjent for å være åpen om å være født i guttekropp.

Den siste deltakeren er Maren Wallevik Hansen, artist i Kristiansandsduoen «Oakland Rain». Hun kan gi et perspektiv på annerledeshet og høysensitivitet, som for mange er ganske ukjent, skriver arrangøren.

Mal med Youtube-fenomenet Bob Ross

→ Hvor: Samsen kulturhus

→ Når: Lørdag, kl. 13:00

Klar for en komisk og avslappende lørdag? Samsen inviterer deg til å male med Bob Ross på storskjerm!

Bob Ross var en amerikansk kunstner. Mellom 1983 og 1994, var han programelder for TV-programmet «The Joy of Painting». I senere tid har instruksjonsvideoene hans blitt et stort Youtube-fenomen, sett av mange millioner mennesker. Med glimt i øyet og en motiverende, fløyelsmyk stemme lærer han seerne hvordan man kan male flotte landskapsbilder.

Se og lær, når Bob Ross maler «Mountain Ridge Lake»:

Musikal: Chicago - High school edition

→ Hvor: Vågsbygd Videregående skole

→ Når: Søndag, klokken 14:00 og 19:00

Tradisjonen tro setter avgangselevene på musikklinjen ved Vågsbygd Videregående opp musikal. I år er det klassikeren, Chicago, som står for tur. Riktignok i en «High school edition».

Arrangøren skriver at musikalen er livlig, i klassisk Broadway-stil med preg av 1920-tallets hot jazz.

– Med sin svært underholdende og cabaret-liknende stil, appellerer musikalen til alt fra tenåringer til den eldre generasjonen, står det på Facebook arrangementet.

Musikalen settes opp fra 7. februar til 13. februar. Søndagen skiller seg ut ved hele to forestillinger på programmet, noe som passer fint både for dem som ønsker en rolig søndagsmorgen og for dem som vil ta en ekstra tidlig kveld.

