Omid (24) fra Kristiansand sjekker inn på «Love Island» i dag

– Førsteinntrykket av meg er at jeg er cocky og høy på meg selv. Men jeg er svigermors drøm. Jeg er en real type som vil vise at det ikke finnes bare «bad guys», sier Omid Rosander (24).

I episode tre fikk seerne vite at kristiansanderen sjekker inn på neste episode av «Love Island Norge», realityserien på TV2 hvor single mennesker leter etter kjærligheten i en idyllisk villa i Argentina.

I serien skal deltakerne både kjempe om kjærligheten og vinne en pengepremie. Etter åtte uker skal seerne avgjøre hvilket par som fortjener pengepremien på 300.000 kroner.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra Rosander, siden innspillingen pågår i disse dager.

– Kommer som regel seirende ut

TV2

Videre i episoden sier den selvsikre kristiansanderen at han ikke er redd for konkurranse fra de andre guttene hvis han skulle falle pladask for en deltaker inne på villaen.

– Ser jeg en jente jeg liker og hun har en partner, vil jeg gå for det og jeg kommer som regel seirende ut. Jeg har meldt meg på «Love Island» først og fremst for å finne kjærligheten. Jeg har vært singel en stund og er endelig klar for å slå meg ned.

– Jeg håper å finne meg i jenteversjon. Ei jente som er positiv og glad, har samme interesser, og er villig til å gi like mye kjærlighet som jeg har å by på.

Pressekontakt for «Love Island Norge», Anne Martha Leidland, skriver til KRSby at Omid skilte seg ut da de jaktet deltakere til årets sesong.

– Omid gjorde et godt inntrykk i castingintervjuene. Han er spennende deltaker som er utadvendt, hyggelig og ønsker å finne kjærligheten, skriver Leidland.

Sørlending trakk seg

TV2

Av sørlendinger er også Ali Esmael (28) fra Risør med i årets sesong, og skal videre jakte på kjærligheten i Argentina.

Opprinnelig skulle også Kristoffer Neset (25) fra Arendal være med i årets realityserie, men valgte å trekke seg i kort tid før innspillingen grunnet personlige årsaker.