Flere kristiansandere med i Discoverys nye tatoverings-serie: – Absolutt ikke en åtte til fire-jobb

– Holder man på med tatoveringer blir det en veldig stor del av livet. Det er lange dager og absolutt ikke en åtte- til fire-jobb. Samtidig hadde jeg ikke brukt så mye tid på det hvis jeg ikke hadde likt det jeg driver med, forteller Miriam Andrea Mosby (24) til KRSby.

Etter at realityprogrammer som "Miami Ink" og "LA Ink" har blitt internasjonale suksesser på tv-skjermen tidligere, har nå et lignende konsept kommet til Norge.

"Tatovørene" er en workspace-reality som viser livet til de ansatte og kundene på et av Norges travleste tatoveringsstudioer, Attitude Tattoo i Oslo.

Kristiansand-tatovørene Esteban Veliz (33), Miriam Andrea Mosby (24) og Jonathan Herrera (31) er med i satsingen, som har sesongpremiere onsdag 2. oktober på kanalen MAX og strømmetjenesten Dplay.

– Var klar for nye utfordringer

Pressefoto/Discovery Norway

Tatovør Miriam Andrea Mosby utviklet tegneinteressen i ung alder og fikk lærlingplass hos Kai's Tattoo i Kristiansand etter videregående.

I 2016 flyttet hun til Oslo, hvor en venninne tipset om at hennes arbeidssted Attitude Tattoo trengte nye folk.

– Det skjedde veldig tilfeldig, samtidig var jeg klar for nye utfordringer i Oslo, sier Mosby.

Med kamera på slep har altså 14 uker av hverdagen i tatoveringsstudioet blitt dokumentert til den første sesongen av «Tatovørene»

– Det blir kjempegøy å se hva serien har blitt til. Men jeg var nervøs foran kamera og synes det var kjempeflaut under selve innspillingen, sier hun og ler.

– Man må skille seg ut

Pressefoto/Discovery Norway

I serien møter vi også se Kristiansand-tatovøren Esteban Veliz (33), som siden 2014 har jobbet som tatovør i Oslo.

– Jeg elsker å jobbe som tatoveringsartist. Det er en drøm å få betalt for å gjøre det jeg liker. Helt siden jeg begynte i bransjen har jeg fått høre at man må ikke ha en annen innstilling enn å bli best, og den følger jeg hver dag, sier Veliz.

– Det er mange om beinet i tatoveringsbransjen. Er det en tøff bransje å satse i?

– Absolutt. Her i Oslo finner man tatoveringssjapper på hvert eneste hjørne. Og nettopp derfor må man skille seg ut.

Den siste kristiansanderen i serien er Jonathan Herrera (31), som har bakgrunn fra blant annet tatoveringsstudioet Urban Art, som tidligere lå på Sørlandssenteret.

I fjor flyttet han til Oslo og begynte å jobbe på Attitude Studio.

– Vi er en utrolig bra gjeng her, og team spirit er alltid viktig. Vi er som en stor familie her på studioet, sier Herrera.

– Ryktet til hver enkelt tatovør går utover studioet

Attitude Studio ble startet i 2008 av tatovøren Linda Rodahl i Moss, men flyttet seinere virksomheten til Oslo i 2013.

Pressefoto/Discovery Norway

Rodahl er kjent under kunstnernavnet Electric Linda og har 50 internasjonale priser bak seg. I tillegg har hun «blekket opp» kjendiser som Omer Bhatti, Tshawe og Yosef fra Madcon, Vinni fra Paperboys, Hank von Helvete, og den nå avdøde rapperen Mac Miller – ekskjæresten til Ariana Grande.

Hun sier til KRSby at hun lenge har drømt om at hverdagen i studioet skulle bli til en tv-serie.

– Jeg har både snakket om og planlagt å få til dette i 10 år. Det føles derfor vidunderlig at det nå har blitt virkelighet.

– Hvordan vil du beskrive de tre kristiansanderne i studioet?

– De er solstrålene våre her på studioet, på hver sin måte. I tillegg til å være varme mennesker er de også veldig dyktige. Vi er nøye på hvem som får jobbe hos oss. Ryktet til hver enkelt tatovør går utover studioet. Når vi ansetter noen er porteføljen svært viktig, men også at personen må fungere med de andre i studioet - siden vi er en stor familie, sier Rodahl.

Pressefoto/Discovery Norway

Eivind Landsverk, programdirektør i TVNorge og Discovery Norway, sier at noe av hensikten med serien er å vise en annerledes side av tatoveringsbransjen.

– "Tatovørene" viser et bilde av tatoveringsbransjen som er langt fra de mørke og "shabby" sjappene mange automatisk tenker på. Attitude Tattoo er et lyst og åpent "high-end"-studio i en blomstrende bransje, med mange måneders ventetid og flust med kjendiser på kundelista, sier Landsverk i en pressemelding.