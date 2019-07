Thea (22) fra Kristiansand har fått hovedrolle i TV2-drama om sex og graviditet

– Jeg elsket å spille Mio. Hun er en kul og uforutsigbar jente med store drømmer for framtida, før alt plutselig snus på hodet. Et valg som kan forandre livet og framtidsplanene for alltid må tas, sier Thea Sofie Loch Næss om den nye rollen, til KRSby.

Ungdomsdrama om sex og graviditet

Loch Næss har kapret hovedrollen som ungdomsjenta Mio i serien «Hjerteslag», som har premiere på TV 2 Sumo 15. august.

– Jeg håper vi har klart å lage en serie som både yngre og eldre kan kjenne seg igjen i. Kjærlighet kommer i så mange forskjellige former, og det er ikke alltid ting skjer på den måten man ser for seg at ting skal skje, forteller hun.

Hovedrollen Mio forelsker seg i Anders, som skal spilles av Vebjørn Enger (22) kjent fra filmen «Askeladden».

Dramaserien «Hjerteslag» handler om to unge mennesker som forelsker seg. Etter en natt sammen finner Mio og Anders ut at de er gravide, og i løpet av få uker må de sammen ta et vanskelig valg og finne ut av hva de ønsker for deres egen framtid.

– Dette vil bli en fin serie som jeg tror vil fenge unge i dag og alle som har vært unge, mener dramaleder i TV 2, Christopher Haug, til KRSby.

– Hva slags budskap ønsker dere å nå ut til unge seere med denne serien?

– «Hjerteslag» er en historie om alt det fine og vonde som kommer med en forelskelse, og ikke minst om hvordan et tilfeldig møte mellom to unge mennesker kan forandre livet for alltid, forklarer Haug.

– Største ungtalentet i Norge

Dramaleder i TV 2, Christopher Haug, mener 22-åringen fra Kristiansand er et av de største talentene i Norge, og understreker hun er som støpt for rollen i den kommende dramasatsingen.

– Thea er et av de største unge talentene vi har i Norge og vi ønsket å prøve henne ut for rollen som «Mio» i «Hjerteslag» nettopp fordi hun rett og slett er så dyktig, innrømmer han til KRSby.

Han lot seg spesielt imponere av sørlendingens skuespillertalent og internasjonal oppmerksomhet tidlig i karrieren.

– På første audition ble våre antakelser bekreftet, Thea er perfekt for «Mio» og jeg er overbevist om at alle som skal se serien vil si seg enig, legger Haug til.

Internasjonal oppmerksomhet

I fjor toppet Thea Sofie Loch Næss filmdatabasen IMDb sin liste, rangert nummer én over verdens mest populære skuespillere. Her forbigikk hun skuespillere som Scarlett Johansson og Jason Mamoa.

Filmdatabasen IMDb har over 250 millioner månedlige brukere og har en toppliste over de mest populære skuespillerne, som baserer seg på brukernes trafikk. Noe som har kommet godt med for skuespillerkarrieren.

Tidligere i år høstet 22-åringen fra Kristiansand også internasjonal oppmerksomhet som den gale vikingen Skade i Netflix-suksessen «The Last Kingdom». Og i april dukket hun opp som rosablogger i Viaplay-satsingen «Wisting», sammen med Sven Nordin og Carrie-Anne Moss kjent fra «The Matrix»-filmene.