Se bildene fra den varmeste dagen på Sommer på Torvet

Rita Benestad (24), Fredrik Moe (26) og Johanne Tysseland (26) hadde samlet vennegjengen på Torvet torsdag kveld.

– Det er sykt god stemning! Det er veldig mange folk her, og man kan snakke med hvem som helst. Det er typisk sørlandssommer, forteller Tysseland.

Benestad og Moe er ikke helt fornøyd med årets livemusikk.

– Musikken kunne vært annerledes, vi kan bare synge med på refrengene, sier Benestad.

– Nå begynner det å komme seg, hiver Moe på når «Summer of 69»-låten kommer på.

Første gang på Sommer på Torvet

Andreas Østerøy er på torsdagens arrangement for første gang. Han er å se på tv-skjermen til høsten når reality-programmet Ex on the beach setter i gang årets sesong.

– Jeg har bare vært på tirsdagskonsertene på Fiskebrygga, men aldri på Torvet. Jeg jobber vanligvis på torsdager. Jeg pleier å dra ut på byen på samme tidspunkt som Sommer på Torvet er ferdig.

Se bildene fra Sommer på Torvet:

