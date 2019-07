Skal harselere med «den typiske sørlendingen»: - Revyen skal spille på fordommene og få deg til å le

– Revyen skal spille på fordommene og det som kjennetegner Kristiansand, samtidig som det skal få deg til å le. Det skal være gøy med flere politiske stikk, lover Christer Wold Sundstøl (27), kjent fra den lokale improviasjonsgruppa Bare Flaks.

Tar over tradisjonen for Nærum

Christer Wold Sundstøl og Marthe Wilhelmsen er kjent fra impro-miljøet i Kristiansand. Sammen med Kilden-skuespiller Johannes Blåsternes og Maria Lied fra Kristiansand Kulturskole, står de bak den kommende revyen «Sommerrevy i Kristiansand» som spilles på Teateret fra 17. til 20. juli.

Kunstsiloen, debatter, Vy, lokale politikere og typiske Kristiansand-fordommer blir noe av tematikken som skal harseleres med i den kommende, satiriske sommerrevyen.

Damares Stenbakk

– Vi ønsker å få fram hvordan det egentlig er på sommeren på Sørlandet, legger Wold Sundstøl til.

Videre forklarer ildsjelene at konseptet sommerrevy har manglet i byen siden 1996, og det er derfor de ønsker å videreføre tradisjonen, som tidligere sto sterkt med blant andre Knut Nærum og Rune Andersen fra humorgruppa Tangakavalerene.

– Sørlandet har lange tradisjoner med sommerrevyer i både Lillesand og i Grimstad, og tradisjonen var også sterk her i byen fram til den siste i 1996. Nå tar vi tradisjonen tilbake, hevder Wilhelmsen.

Damares Stenbakk

– Byen mangler en humoristisk sommerforestilling

Det er skuespiller i Kilden, Johannes Blåsternes, som står for regien på sommerrevyen.

Tidligere har han vunnet Aftenpostens revypris to år med Sandvikarevyen, og er aktiv bidragsyter til impro-miljøet i Kristiansand.

Damares Stenbakk

– Kristiansand trenger en humorforestilling om sommeren. Det er mye som skjer her, men byen mangler en humoristisk sommerforestilling som "folk flest" kan gå på. Og uten å røpe for mye, dette er bare starten, lover Blåsternes.

– Hvordan skiller denne sommerrevyen seg ut ifra de andre på Sørlandet, som for eksempel i Lillesand og Grimstad?

– Vi ønsker at den skal passe for alle, men at det skal være små ekstra bonuser til lokale Kristiansandere, innrømmer regissøren.

Uredde for å feile

Arrangementsansvarlig på Teateret, Geir-Ove Ødegård, mener også at kulturlivet i Kristiansand trenger en slik forestilling, som bidrar til å gjenskape en revytradisjon i byen igjen.

– Revyen er startet på privat initiativ av skuespillere og artister med et ønske om å gjenskape en revytradisjon i byen. Det er inspirerende å se hvor uredde de for å feile, men ser heller på gleden av å skape noe for andre, forteller Ødegård.

Damares Stenbakk

Nylig ble det kjent at kreativ leder Kjetil Nordhus slutter på Teateret, og at det framover i bygget skal satses mer på næringsliv og konferanser. Men Ødegård forsikrer at Teateret alltid skal være et hus som også heier fram kulturlivet:

– Som mange vet er det, dessverre, vanskelig å drifte et hus basert primært på kulturelle arrangementer, sier Ødegård og legger til:

– Men vi vil alltid være et hus som heier fram kulturlivet og vil være med å tilby spennende konsepter. Og ønsker derfor å finne en god balanse i driften slik at vi kan fortsette å være en arena for dem som ønsker å utøve sine kulturelle visjoner, avslutter han.