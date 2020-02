I helga skjer det mye i Kristiansand: Fotballklubben og fullspekket show

Selv om det er snø og kaldt akkurat nå, betyr det ikke det at det er lite gøy å finne på i Kristiansand nå.

Denne helga bør du trosse dårlig vær for å få med deg byens kule arrangementer. Kan det friste med fotball, quiz eller underholdning som får lattermusklene i gang?

Her er en liste over utvalgte arrangementer som skjer i Kristiansand, fra fredag 28. februar til søndag 1. mars:

Underholdning og latter for alle

Hva: Teaterstykket «Kjøkkenheisen»

Teaterstykket «Kjøkkenheisen» Hvor: Teateret i Kongens gate, fredag og lørdag

– To leiemordere er i en kjeller og diskuterer det de irriterer seg mest over på jobben, mens de venter på sitt neste offer. En absurd komedie, beskriver regissør Kjetil Kro Søborg om teaterstykket da KRSby snakket med dem tidligere denne uka.

Forestillingen fikk en svært sterk anmeldelse av Fædrelandsvennen, som beskriver det hele som «en svært opplevelsesverdig forestilling».

Stykket er skrevet av den britiske, prisvinnende forfatteren Harold Pinters stykke fra 1957 med samme navn, og blir enda regnet som en kritikerrost klassiker.

Vil du ha mer glade toner og ordentlige bløde konsonanter på scenen, disker Kilden opp med teaterforestillingen «To i båden – sørlandsvisa 100». Ifølge dem selv skal det være en varm, humoristisk og rørende markering av sørlandsvisa som fyller 100 år i år.

Hva: Teaterforestillingen «To i båden – sørlandsvisa 100 år»

Teaterforestillingen «To i båden – sørlandsvisa 100 år» Hvor: Kilden Teater & Konserthus, lørdag

– Vår musikalske trio Ann Ingrid Fuglestveit, Lars Emil Nielsen og Svein-Helge Vikse vil presentere dette rike materialet i en nostalgisk og humoristisk forestilling, står det i arrangementet.

Fullspekket show

Hva: Forestillingen « Jonas»

Forestillingen Jonas» Hvor: Kilden Teater & Konserthus, fredag og lørdag

Du har fått med deg at Honningbarna styrer og spiller musikken i denne Kilden forestillingen?

– I forestillingen følger vi Jonas Andreassen, den lille gutten med stort hode og rund mage som ser bilder i stedet for bokstaver, som får vite at han trekker ned poengsnittet til skolen sin og ikke passer inn. Vi følger Jonas fra første skoledag til han rømmer hjemmefra for å slippe unna trusselen om spesialskolen, medelever som erter ham, og den gule hunden som lurer i bygatene, står det blant annet om arrangementet til Kilden.

Fædrelandsvennens anmelder ga stykket nesten full pott på skalaen fordi han mener stykket er «engasjerende, heftig, rocka, meningsfull, inntrykksfull og overveldende».

Etter forestillingen inviterer Honningbarna til ettersnakk, hvor du kan bli igjen og hør mer om hvordan bandet arbeidet med forestillingen – og deres opplevelse av å debutere på teaterscenen. Dette vil være gratis.

Spennende karakterer

Hva: Teaterforestillingen «Jakten på den blodrøde rubin»

Teaterforestillingen «Jakten på den blodrøde rubin» Hvor: Knuden – Kristiansand kulturskole i Kongens gate, fredag og lørdag

I forestillingen følger vi søsknene Victoria, Ole og Lotte. De leker med alle de gamle tingene på loftet når de plutselig kommer over et magisk brev som forteller om «Den Blodrøde Rubin». På reisen møter de blant annet nisser og kongelige, hekser og cowboyer som alle hjelper dem videre i jakten på «Den Blodrøde Rubin».

Forestillingen er gratis for alle, og spilles av barne- og ungdomsgruppene på teater ved Kristiansand kulturskole.

Men er du kanskje mer interessert i mellommenneskelig møter på tvers av kulturer? Da kan forestillingen «White Heart» være noe for deg:

Hva: Forestillingen «White Heart»

Forestillingen «White Heart» Hvor: Teateret, fredag og lørdag

– White Heart er en meditativ utforskning av vestlig skyld og uskyld hvor publikum inviteres opp på scenen til å legge seg ned i et dynelandskap. Forestillingen tematiserer hvordan mellommenneskelige møter på tvers av kulturer påvirkes av en ujevn verdensorden, beskriver arrangøren.

Publikum inviteres også til å delta i et langvarig tankeeksperiment.

Ifølge arrangementsbeskrivelsen er tankeeksperimentet sentrert rundt vestlige individers muligheter og vilje til å endre sin posisjon, som materielle vinnere og moralske tapere i et globalt statushierarki.

Se en god film

Hva: Kinofilmer

Kinofilmer Hvor: Kristiansand kino

I helga kan du se alt fra Oscar-vinneren «Parasitt» til den elleville «re-maken» av den norske klassikeren «Fjols til Fjells».

Her er et utvalg av andre filmer som vises i helga:

«Flukten over grensen»

«De elendige»

«De usedvanlige»

«Torden»

«Sminkekrigen»

«Sonic The Hedgehog»

Dra på konsert

Frister det å dra på konsert i helga? Her er noen utvalgte:

Fredag kveld på Vaktbua: Med sine melankolske toner skal Joe Nolan fra Canada lage liv på Vaktbua med den unge, amerikanske countrysangeren Dylan Earl.

Lørdag kveld på Vaktbua: Vorbid / Damnation er et undergrunns-metalband fra Sørlandet, som lover en hardt konsert.

Lørdag kveld på Håndverkeren: Bluesbandet South State vil spille dansbar musikk og lage god stemning.

Bli med fotballklubben

Den humoristiske podkastduoen Aleksander Schau og Thomas Aune i «Fotballklubben» inntar Haubitz Hall for å fortelle om engelsk fotballs historie.

Hva: Showet «Fotballklubben forteller engelsk fotballs historie (uten alt det kjedelige)»

Showet «Fotballklubben forteller engelsk fotballs historie (uten alt det kjedelige)» Hvor: Haubitz Hall på Odderøya, fredag

– For mer enn tusen år siden sparket engelskmennene det hele i gang, med penisen til en dansk konge som ball. Siden har engelske spillere, managere og eiere gitt oss førsteklasses opplevelser og uendelig mye å snakke om. Nå kommer Aleksander Schau og Thomas Aune fra podkasten Fotballklubben for å fortelle deg om noe av det underholdende som har skjedd siden den gang, står det i arrangement beskrivelsen på Facebook.

Kreativ søndag

Har du lite planer på søndag? Da kan du dra på et av disse arrangementene:

Danseklasse på Samsen Kulturhus med Amie Mbye og Thanusha Chandrasselan

Improvisert humor på Håndverkeren med improgruppa «Bare Flaks»

Veganertreff på Spiren kafé

Er det noe vi ikke har fått med oss på lista? Skriv gjerne tips i kommentarfeltet enten her eller på Facebook. God helg!