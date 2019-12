Skral Festival ikke død likevel

GRIMSTAD: – Nå er vi lettet over at hjertebarnet er reddet, skriver de nye eierne Mikal Vassbotn og Mariann Bjørnelv i en pressemelding.

Førstnevnte var en av gründerne av Skral, mens sistnevnte er nyansatt daglig leder i Skral. Det blir ikke festival i 2020, men de satser på å få bygget en organisasjon som kan arrangere en festival i 2021.

– Hvis alt går som det skal så ses vi i 2021 på Groos, fortsetter festivalgründer Vassbotn.

Skral Festival ble i høst slått konkurs etter at hovedaksjonæren Arjuna AS gikk konkurs i Oslo. Det har vært stor usikkerhet om festivalen kunne gjennomføres.

– Vi har troen på at konseptet Skral Festival «Den lille festivalen med det store hjertet» hører hjemme på Groos. Ved å ta et0 skritt tilbake, til røttene våre, er vi sikre på at festivalen skal bli et viktig tilskudd i festivalfloraen på Sørlandet, legger Vassbotn til.

Kjøpt opp konkursboet

I begynnelsen av november ble Skral Festival slått konkurs. Men nå har Vassbotn og Bjørnelv har kjøpt opp konkursboet. De eier aksjene 60/40 prosent i Vassbotns favør.

– Vi fikk tidlig ideen om at det var mulig å redde festivalen. Når det er så mye engasjement rundt festivalen, må vi gjøre det vi kan. De som har jobbet for festivalen i mange år har sagt at de er villig til å jobbe gratis for å få festivalen på beina, sier Vassbotn.

Beklager at det endte slik

Før konkursen skyldte Skral masse penger til ulike foreninger, lag og russebusser som har jobbet dugnad for festivalen.

Vassbotn forteller at ettersom han har vært med å kjøpe konkursboet, har de ikke fått med den økonomiske forpliktelsen på kjøpet. Selv om han ikke har et juridisk ansvar for å gi noe til dem som har tapt på konkursen, vil han gjøre noe godt igjen.

– Jeg brukte kvelden i går på å ringe foreninger, lag og russebusser som har tapt penger på konkursen. Jeg fortalte at vi ønsker å starte opp igjen, og at vi ønsker å gi dem en kompensasjon på en eller annen måte. Det er bare å beklage at vi endte opp der vi endte. Det er mye som har skjedd som er utenfor vår kontroll. Vi skal sørge for at det ikke skjer igjen, sier Vassbotn.

Eva Myklebust

Tobiassen ikke med videre

Vassbotn var en av gründerne bak festivalen sammen med Stian Tobiassen. I den kommende utgaven av Skral vil ikke Tobiassen være en av eierne.

– Nei. Han (Tobiassen) har litt flere ting han gjorde ved siden av Skral. Han hadde ikke anledning til å være med videre. Han synes det er godt at noen som har jobbet med festivalen i mange år skal være med å utvikle den videre, sier han.