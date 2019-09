– Det er fortsatt tabubelagt å snakke om nakenbilder, og det er fint at denne serien ikke bare fokuserer på offeret, men også de som sprer bilder. Da får vi sett konsekvensene fra flere synsvinkler, sier tilskuer Tomine Stien Bartha (18) til KRSby.

Sammen med venninnene Ingjerd Solum Jakobsen (17) og Marie Amalie Håvardstad dro hun på åpen førpremiere av serien «Nudes» på Tangen Videregående skole – hvor deler av serien er spilt inn.

– Man merker at ungdommer har vært involvert og blitt lyttet til i skapelsen av denne serien – siden den var så troverdig. Det er ikke bare voksne som har lagd en serie for unge, mener Håvardstad.

Premiereklar ungdomssatsing

NRK P3s nye dramaserie «Nudes», som har tv-premiere på søndag, handler om tre ungdommer som forsøker å få tilbake kontrollen etter at nakenbilder blir spredt blant venner og skolekamerater.

En av historiene finner sted i Kristiansand, hvor «Sofia» blir snikfilmet mens hun har sex med en gutt etter en fest. Neste dag er videoen spredt til flere på skolen. «Sofia» spilles av Lena Reinhardtsen (18) fra Vennesla.

– Det viktigste for meg har vært å få det så realistisk som mulig, og sette meg inn i følelsene som «Sofia» opplever, forteller Reinhardtsen etter førpremieren.

Serien handler også om karakteren «Viktor» i Bærum, som blir anmeldt for brudd på barneporno-paragrafen etter å ha filmet mindreårige «Miriam» ha sex på en fest. Den siste av de tre historiene tar for seg «Ada» som sender nakenbilder til en bruker på appen Yubo, og får senere høre at de samme bildene sirkulerer på et forum.

– Ville gå bak overskriftene

Regissør Liv Joelle Barbosa Blad var også til stede for å dele sine tanker om hvorfor hun ville være med å lage «Nudes».

– Jeg hadde hørt mye om tematikken nakenbilder før, men det var som oftest nyheter i media med store overskrifter. Jeg ville gå bak overskriftene og finne ut hvordan det faktisk føltes på kroppen at hele skolen har sett deg naken. Jeg ville så tett på den subjektive følelsen som mulig, og kjenne på angsten og presset man føler på skolen etter en slik hendelse, sier hun til KRSby.

– Hva håper du serien kan føre til?

– Kanskje noen kan lære hvordan man kan være en god venn for dem som opplever dette? Flere av dem som opplever at nakenbilder havner på avveie føler skam. Og jeg vil flytte skammen fra offeret til de som har spredt bildene uten samtykke.

Serien har tv-premiere på NRK 22. september.