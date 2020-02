Filmblogg: Franske filmer på Netflix

«De urørlige»

2011, regi: Olivier Nakache og Éric Toledano.

Filmen har mottatt en rekke høythengende nominasjoner og internasjonale priser, og er inspirert av en historie fra virkeligheten om en velstående mann som er lam og pleietrengende, og hans småkriminelle assistent. Sammen havner de i alle mulige situasjoner, som til tider er mildt sagt pinlige men absolutt underholdende.

«22 Bullets»

2010, regi: Richard Berry

En av Marseilles siste mafiabosser Charly Matteï (Jean Reno) blir forrådt av sine «venner», og etterlatt for å dø med 22 kuler i kroppen. Han overlever imidlertid og da de i tillegg kidnapper sønnen hans, sverger han en knusende hevn over dem alle. Filmen er basert på en sann historie og er produsert av Luc Besson.

«Velkommen til Marly-Gomont»

2016, regi: Julien Rambaldi

Filmen forteller historien om Seylo Zantoko, en kongolesisk lege som flytter med familien sin til en liten landsby i Frankrike, og kultursjokket er mildt sagt stort. Integreringen er rimelig smertefull, men veldig underholdende. Filmen er basert på den sanne historien om familien til den franske rapperen Kamini, som også var med på å skrive manuset.

«Leken»

2018, regi: Fred Cavayé

Filmen handler om noen vennepar som møtes til middag. En av dem ønsker å spille en lek hvor alle legger mobiltelefonene på bordet, og alle meldinger, e-poster og samtaler som kommer i løpet av kvelden må deles med alle rundt. Det tar ikke lang tid før hemmelighetene begynner å avdekkes, og når kvelden er over er det flere av dem som kanskje skulle ønske de aldri hadde blitt med. For den som er med på leken, må tåle...

«Drømmelaget»

2016, regi: Thomas Sorriaux

En klysete fotballstjerne med sinneproblemer, havner på benken etter en skade. Og det er ikke bare beinet som er skadet. For å gjenopprette imaget sitt sier han motvillig ja til å være trener for en gruppe tenåringer fra hjemstedet sitt. Problemet er bare at han må bo på gården sammen med faren sin (Gérard Depardieu), og at han synes hele landsbyen er full av «rednecks».

«Velkommen til Villefranche»

2017-2019, regi: Mathieu Missoffe

Jeg avslutter med en spennende krimserie som finner sted i den lille byen Villefranche, hvor av en eller annen grunn mordraten er seks ganger så høy som landsgjennomsnittet. Byen er veldig isolert omringet av en stor, mystisk og farlig skog, hvor mange av drapene finner sted.