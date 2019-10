I helga skjer det mye i Kristiansand – Sjekk hva du kan finne på

Man skulle kanskje tro at oktober var en relativt død måned for kulturtilbud i mange norske byer? Ikke i Kristiansand.

I helga kan du nemlig oppleve over 15 artister og dra på flere arrangementer og konserter i byen.

Se oversikten over hva du kan finne på fra fredag 18. oktober til søndag 20. oktober her:

AURORA til Kristiansand

Hvor: Radisson Blu Caledonien Hotel (Caledonien Hall)

Radisson Blu Caledonien Hotel (Caledonien Hall) Når: Fredag kveld

Det norske stjerneskuddet AURORA er i disse dager på en omfattende norgesturné ut året, hvor Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand er et av stoppene.

Med tre Spellemannpriser bak seg, i tillegg til over 200 millioner streams, er det trygt å si at den 23 år gamle artisten er en av landets største pop-eksporter for tiden.

Motekveld på Harvey’s

Hvor: Harvey’s Sportsbar

Harvey’s Sportsbar Når: Fredag kveld

Fredag kveld arrangeres Fashion Night på Harvey’s i Tollbodgata, som er et samarbeid med Sandens, Hva skjer i Kristiansand og kvadraturen.no. På programmet står blant annet motevisning, DJ-sett og ikke minst fest.

Nostalgifest på Odderøya

Hvor: Odderøyhallen

Odderøyhallen Når: Lørdag kveld

Lørdag kveld er det klart for en god dose nostalgi i Odderøyhallen, med en artistrekke som klatret høyt på de europeiske hitlistene rundt det tidlige 2000-tallet: Cascada, ItaloBrothers, Reset, Infinity og Galaxee.

Husker du låter som «Everytime We Touch» eller «Stamp On The Ground»?

«Crazykomedie» i Kilden

Hvor: Kilden

Kilden Når: Fredag- og lørdag kveld – og framover mot jul

I helga spilles høstens humorsatsing i Kilden, «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter», som er skrevet av Knut Nærum. Fædrelandsvennen beskriver oppsetningen som en «crazykomedie» som fortjener terningkast seks.

– Det er ravgalt, det er absurd, det er tatt langt ut i parodien og enda litt lengre. Men det er moro fra først til sist, står det i anmeldelsen.

Janove i nedtonet drakt

Hvor: Radisson Blu Caledonien Hotel (Caledonien Hall)

Radisson Blu Caledonien Hotel (Caledonien Hall) Når: Lørdag kveld

Janove Ottesen, kjent som frontfigur i Kaizers Orchestra, entrer Caledonien Hall lørdag kveld for å blant annet servere låter fra den ferske EP-utgivelsen ”Spindelvevriff” – som består av gamle og nye låter i en nedtonet drakt.

Singelen «Bak En Sku Heim» beskriver han som den mest personlige teksten så langt i karrieren.

Stand-up-kveld på Håndverkeren

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Lørdag kveld

Stand-up-tradisjonen i Kristiansand fortsetter på Håndverkeren lørdag kveld. På plakaten står de lokale komikerne Tommy Premak, Morten Amandus Hansen, Fredrik Landmark og Mats Westgård, og konferansier Christer Wold Sundstøl fra humorgruppa Bare Flaks.

Sjekk ut flere konserter

I tillegg til Aurora, Janove og nostalgi-konsertrekken i Odderøyhallen, settes det opp flere andre konserter i Kristiansand i helga:

Fieh – Fredag kveld på Østsia (UiA)

– Fredag kveld på Østsia (UiA) Remembering The Doors – Fredag kveld på Haubitz Hall Salongen (Odderøya)

– Fredag kveld på Haubitz Hall Salongen (Odderøya) Runar Nørsett Trio – Fredag kveld på Kilden

– Fredag kveld på Kilden Andrew Ripper – Lørdag kveld på Teateret

– Lørdag kveld på Teateret Vero Noah – Lørdag kveld på Sham (Kvadraturen)

– Lørdag kveld på Sham (Kvadraturen) Luis Barría – Lørdag kveld på Café Mestizo (Kvadraturen)

– Lørdag kveld på Café Mestizo (Kvadraturen) Lucas Adon – Søndag kveld på Café Mestizo (Kvadraturen)

Møt «Operasjon Mumie»-stjernene

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag- til søndag

Kinohøsten fortsetter videre med filmer for både barn, ungdom og voksne.

De minste kan glede seg til fredagen, hvor de kan møte de lokale barneskuespillerne Thomas Farestveit og Emma Kilan som spiller «Tiril» og «Oliver» i filmen «Operasjon Mumie».

For ungdom- og voksne byr kinohelgen blant annet på «Gemini Man», «Maleficent: Mistress of Evil», «Swingers», «Wild Rose» og «Joker».

