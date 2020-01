Filmblogg: Nytt på Netflix i januar

«Messiah»

Hadde premiere 1. januar, og er en kreativ thriller som utforske påvirkningskraft og innflytelse i vår tid med så mange muligheter til å spre budskap til hele verden gjennom sosiale medier. Serien er skapt av Michael Petroni («The book Thief»), James McTeigue («V for Vendetta») og Kate Woods («Rectify»), og har blant andre Michelle Monaghan på rollelisten. Hun spiller CIA-agenten Eva som må finne ut om en mann, som etter hvert får flere og flere tilhengere som tror han er Guds sønn, er ekte eller en farlig svindler.

«Dracula»

Fra skaperne av «Sherlock» kommer den nye miniserien i tre deler, basert på den klassiske romanen med samme navn av Bram Stoker med Claes Bang i rollen som blodsugeren over alle blodsugere. Så mens legenden får seg noe nytt friskt blod, gjenstår det å se om han «suger» bedre enn sine forgjengere. Ligger ute nå.

«AJ and the Queen»

Premiere 10. januar. En sprudlende og varm dramakomedie med RuPaul i hovedrollen som en aldrende dragqueen som prøver å stable karrieren og livet på beina, etter å ha blitt grundig lurt av mannen hun elsket. Hun legger ut på turné og med seg i bobilen får hun en 10 år gammel gutt som heller ikke har det så lett. Serien er skapt av RuPaul selv og Michael Patrick King («Sex og singelliv»).

«Sex Education: Sesong 2»

Premiere 17. januar. Det blir gjensyn med kjente fjes fra første sesong, men det kommer også noen nye ansikter. I andre sesong blir det blant annet et utbrudd av klamydia på skolen, som fører til at Otis’ mor, sexterapeuten Jean (Gillian Anderson) må holde foredrag på skolen om sikker sex. Noe ikke Otis er like begeistret for. Kjønnsdriften hans er imidlertid endelig i full drift, men dette er heller ikke er helt uten komplikasjoner.

«The Stranger»

Premiere 30. januar. Harlan Cobens spennende roman med alle sine plottvendinger, har nå blitt til en britisk serie i åtte deler med Richard Armitage («Hobbiten») i hovedrollen. Serien handler om Adam Price som tror han har det perfekte liv og ekteskap, helt til en fremmed i en bar forteller ham en hemmelighet om hans kone som kan få fatale følger.

«Ragnarok»

Premiere 31. januar. «Skam»- og «Heimebane»-skuespillere bringes sammen i den nye norske Netflix-serien, som tar utgangspunkt i norrøn mytologi. I den fiktive byen Edda, skjer det en rekke uforklarlige og skremmende ting. Og hvis de ikke stopper det i tide – ragnarok.