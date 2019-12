Marte (24) gjør nakenbilder om til kunst: – Over 30 personer har sendt meg bilder

– Jeg la ut en Instagramstory hvor jeg utlyste private bilder til et kunstprosjekt. Det har haglet inn bilder av kjente og ukjente i innboksen, og hittil har over 30 personer sendt inn nakenbilder, sier Marte Urke Antonsen (24) til KRSby.

For bare tre måneder tilbake sluttet hun i jobben som barista hos kaféen Panda Panda i Kristiansand, for å være konsulent i mediebyrået Seteatti halvparten av tiden og gjøre kunsten om til levebrød.

Nå ønsker 24-åringen å gjøre et større kunstprosjekt ut av private, anonyme nakenbilder som er innsendt fra Instagram-følgerne hennes.

Forhåpentligvis for å stille ut hos Glassbua i Kristiansand og i Bergen til neste år.

Ønsker 100 nakenbilder

Damares Stenbakk

Urke Antonsen har fått tilsendt nakenbilder på Instagram fra ulike aldre, kjønn og kroppsformer - der alle innsenderne blir malt på en måte hvor ingen blir identifiserbare eller gjenkjent.

Nå håper hun på å få opp til 100 private bilder for å vise et bredt mangfold.

– Man ser mer og mer nakne kropper på Instagram nå. Dessuten er det visuelt pent å se en kropp, uansett hvordan den ser ut, sier hun smilende.

Damares Stenbakk

I leiligheten på Grim har Marte gjort om et av soverommene til et eget atelier. Her ligger alle maleriene samlet, hvor flesteparten bærer preg av kropp og seksualitet.

Selve kunstverkene i nakenbilde-prosjektet blir tegnet prikk for prikk, som er en krevende og lang prosess.

– Dette er mye mer tidkrevende enn å male. Men etter at jeg fikk så mange tilbakemeldinger på Instagram at folk digga det og synes det ble kulere slik, har det blitt utgangspunktet for prosjektet, forklarer den 24 år gamle kunstneren.

Solgt vulva-maleri til Karsten Warholm

– Som barn tegnet jeg alltid utenfor strekene, mens de andre flinke pikene fargela innenfor strekene og hadde rette hus. Jeg tenkte at jeg aldri var flink nok, minnes Urke Antonsen.

Etter at Marte Urke Antonsen startet å male for to år siden og delte verkene på Instagram-kontoen @UrkeKraaka, har hun fått stor etterspørsel og økt følgerskare.

I dag kan hun selge alt fra ett til 10 verk i måneden. Alt avhenger av om det er høytid, storstipend hos studenter eller når de fleste får igjen på skatten, men det hele er likevel nok til at hun ønsker å drive lidenskapelig med kunsten på deltid.

Damares Stenbakk

– Etter at jeg fikk mitt første kunstoppdrag av en tidligere kollega har det bare blitt flere forespørsler. Jeg har faktisk solgt et vulva-maleri til Karsten Warholm. Siden vi er gamle bekjente ville han gi maleriet som en morsom julegave til en venn, ler hun.

Antonsen legger til at hun ved sjeldne anledninger også får spesielle forespørsler, som å male privatpersoner nakne med overdrevent kjønnsorgan.

– En kompis ville jeg skulle male ham naken, men at jeg måtte jukse veldig mye. Da malte jeg ham med en overdreven fire meter lang penis, som snurra seg rundt. I ettertid har jeg laget tre slike malerier av folk som har etterspurt på Instagram, fortsetter hun latterfull.

Damares Stenbakk

– Hun er en interessant person

Eier og driver av det kreative filmsenteret Glassbua studio, Rikard Amodei, er opptatt av å kunne vise fram talenter og kunstnere i studioet i Skippergata. I oktober inviterte han Urke Antonsen.

– Vi driver primært med film, men det er gøy å vise fram andre talenter og bistå kreative folk hos Glassbua. Derfor spurte vi Marte om hun ville ha sin første utstilling hos oss i oktober, sier Rikard Amodei og understreker at studioet ikke er en konkurrent mot noen atelier.

Damares Stenbakk

Amodei mener at Marte Urke Antonsen er et talent som imponerer ham når det gjelder kreativitet. Han utelukker derfor ikke å vise fram hennes nye prosjekt i 2020.

– Det hun gjør nå er et kjempespennende prosjekt. Hun er gøy å følge med på i sosiale medier fordi hun er en interessant person som har mange talenter. Jeg har alltid respekt for folk som kaster seg ut og følger drømmen sin, avslutter Amodei.