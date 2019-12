«Ex On The Beach»-Andreas (23) skal velge penger eller kjærlighet i ny serie

– Dette minner kanskje litt om par-seremonien på «Paradise Hotel», hvor man får pengene om man slipper kula, sier Andreas Østerøy (23) til KRSby.

Avslutter du daten hvis du får cash i hånda? Eller fortsetter du jakten på den store kjærligheten koste hva det koste vil? Dette er utgangspunktet for den nye serien «Cash/Date», som hadde premiere på TV 3 og Viafree onsdag kveld.

Serien frontes blant annet av Andreas Østerøy fra Lillesand og realityprofilene Henrik «Blodprinsen» Borg, Siv Meyer og Adrian Sellevoll.

– Bokstavelig talt en «blind date»

Kristian Hole

Østerøy sier videre at deltakelsen på «Cash/Date» ble en helt ny opplevelse for han. I løpet av daten får nemlig parene spørsmål om de vil fortsette, eller ta en sum penger og si seg fornøyd. Med andre ord kan romantikken blomstre, eller det kan bli en temmelig klein affære på restauranten.

– Det var veldig spennende å være med på. Vi ble ført til et bord på en restaurant med bind for øynene, og vi fikk ikke ta de av før vi hadde satt oss godt til rette. Det er vel det man bokstavelig talt kan kalle en «blind date», sier Østerøy og ler.

Regissør for «Cash/Date», Erik Nyland, sier på telefon til KRSby at produksjonsteamet var glade for at sørlendingen kunne være med i serien. Han mener Østerøy gjør seg godt på tv-skjermen.

– Andreas er en sprudlende fyr som stråler på kamera, og det er ingen tvil om at han gjør en god figur på tv. Han skaper positiv energi i rommet, så det er koselig at han ville være med på «Cash/Date», mener Nyland.

Episoden med Østerøy vises onsdag 4. desember, men er tilgjengelig på Viafree.

– Var forberedt på reaksjoner

NTB scanpix

Før sommeren var Østerøy et temmelig ukjent navn for folk flest. Men etter deltakelsen på «Ex On The Beach», etterfulgt av spin-off-serien «Ex and the City» i høst, har nasjonale medier skrevet om sørlendingen. Noen av overskriftene har vært «Utførte oralsex på hetero kompis» og «Siv og Andreas fryktet hets etter blowjob-scene».

– Jeg var forberedt på at det skulle komme slike overskrifter. Men overskriftene rett før «Ex On The Beach» var egentlig verre. Likevel har det ikke skapt spesielt negative reaksjoner fra folk. Og heldigvis har jeg ikke hørt noe negativt fra mamma, som ikke synes det var så ille. Det finnes vel verre ting å gjøre, sier Østerøy og humrer.

– De liker å stille spørsmål som lager drama

– Er det noe fra seriene «Ex On The Beach» eller «Ex and the City» du har fått kritikk for?

– Jeg har fått negative reaksjoner etter «Ex and the City». De (produksjonsteamet, journ.anm.) liker å stille spørsmål som lager drama, og jeg kan være lettpåvirkelig og bli revet med. Det førte til at jeg kranglet med Naima (deltaker Naima Al Maresse fra «Ex On The Beach») og at jeg fortsatte å snakke dritt om henne etterpå. Det var unødvendig av meg, og jeg har beklaget og skværet opp med Naima. I dag er vi venner, avslører Østerøy.