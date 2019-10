Dette er nytt hos Netflix og HBO i oktober

1. oktober, «Nikki Glaser: Bangin'» - Netflix

Komiker Nikki Glaser har også vær med i første sesong av «The Standups» hos Netflix, og kommer nå med sin første timelange komedie-spesial.

2. oktober, «Living Undocumented» - Netflix

Dette er en dokumentar der vi følger åtte udokumenterte innvandrerfamilier, som tok en stor risiko ved å la filmcrew følge dem midt under deporteringsprosessen. Dokumentaren gir et innblikk i det komplekse immigrasjonssystemet i USA, og utfordringene og problemene folk støter på i jakten etter den amerikanske drømmen. Selena Gomez er med som produsent!

3. oktober, «Catherine the Great», sesong 1- HBO Nordic

Den tidligere keiserinnen av Russland, Katarina II, regjerte nesten i et halvt århundre på 1700-tallet. Hun ekspanderte det russiske imperiet og ble sammen med sin elsker på mange måter arkitekten bak det moderne Russland. Dette er en historisk drama-serie med skandaler, intriger og konflikter!

4. oktober, «In the Tall Grass» - Netflix

Er du glad i skumle filmer, kan denne være noe for deg. Den er basert på en novelle av Stephen King og Joe Hill, og handler om to søsken som blir fanget på et jorde med høyt gress, der de ikke klarer å unnslippe. Etter hvert oppdager de at det eneste som er verre enn å forsvinne, er å bli funnet.

4. oktober, «My Country: The New Age, sesong» 1 - Netflix

Dette er en ny serie med 16 episoder. Serien handler om mennesker som ønsker makt mens de også beskytter sin tro. Det hele utspiller seg under kongedømmet Goryeo og Joseon i Korea, de to forgjengerne til Keiserdømmet Korea.

4. oktober, «Raising Dion», - Netflix

Ny superheltserie på ni episoder! En mor må oppdra sønnen sin alene etter at mannen hennes døde, noe som kan være utfordrende nok i seg selv. På toppen av det begynner sønnen å utvikle flere mystiske, superhelt-aktige evner.

4. oktober, «Rotten», sesong 2 - Netflix

Det er tid for en andre sesong av dokumentarserien «Rotten», der vi får bli med dypt ned i kjernen av matproduksjonens virkelighet og kreftene som er satt i sving for å påvirke hva vi spiser. Nye tema denne sesongen inkluderer avokado, vin, vann på flaske, sukker og sjokolade.

7. oktober, «The Walking Dead», sesong 9 - HBO Nordic

Den niende sesongen av «The Walking Dead» dukker opp hos HBO Nordic denne måneden, med alle sine 16 episoder.

8. oktober, «Deon Cole: Cole Hearted» - Netflix

Mer stand-up til folket, denne gang fra Dean Cole i en timelang Netflix-original-spesial.

8. oktober, «All American, sesong 2» - HBO Nordic

Denne serien er inspirert av livet til den amerikanske proffspilleren Spencer Paysinger. En ung, lovende high school-elev fra sør i L. A. blir rekruttert til å spille for Beverly Hills High, og seirene, tapene og utfordringene til to familier fra to ulike verdener begynner å kollidere

8. oktober, «Supergirl» sesong 5 – HBO Nordic

Femte sesong er her, og om du ikke har fått med deg denne serien allerede, handler den opm Kara Zor-El som er født på den dødsdømte planeten Krypton. Hun flykter til jorda som tenåring. I voksen alder bestemmer hun seg for å omfavne superkreftene sine.

8. oktober, «Batwoman», sesong 1 – HBO Nordic

Fra en superheltinne til en annen – nå i oktober har serien «Batwoman» premiere på HBO Nordic. Batman har forsvunnet fra Gotham, og byen er i et totalt kaos. Kate Kane må hjelpe både sin egen familie og byen, og viderefører arven til sin savnede fetter, Bruce Wayne, som Batwoman.

9. oktober, «Rhythm + Flow», sesong 1 – Netflix

Cardi B, Chance The Rapper og Tip «T.I.» Harris jakter etter den neste hip hop-sensasjonen. Dette er Netflix sitt første musikk-konkurranse-show!

11. oktober, «Legacies», sesong 2 HBO Nordic

Heltene og skurkene fra «The Vampire Diaries» og «The Originals» etterlot seg en arv med kjærlighet og familie, som nå fortsetter i «Legacies». Sesong 2 med den neste generasjonen av overnaturlige mennesker kommer nå i oktober.

11. oktober, «El Camino: A Breaking Bad Movie» – Netflix

Øyeblikket mange trolig har ventet på er her! Det er endelig tid for «Breaking Bad»-filmen. I etterkant av Jesses dramatiske rømning fra fangenskap, må han forsone seg med fortiden for å kunne skape seg en eller annen form for framtid. Vi håper denne lever opp til forventningene!

11. oktober, «Fractured» – Netflix

Dette er en urovekkende film der en familiefar blir overbevist om at noe er virkelig galt på et sykehus familien er innlagt på, etter en bilulykke. Datteren og kona forsvinner plutselig, uten et eneste spor om at de noensinne var innlagt. Hva i alle dager skjedde med dem?

11. oktober, «Insatiable», sesong 2 – Netflix

Dette er en mørk, forskrudd hevn-komedie, der en av hovedrollene har blitt mobbet i en årrekke for å være overvektig. Nå er hun slank, og vil ha sin hevn mot alle som noensinne har gjort at hun har følt seg dårlig. Sesong 2 kommer nå!

11. oktober, «Plan Coeur», sesong 2 – Netflix

«Plan Coeur», eller også kalt «The Hook Up Plan», kommer tilbake med en andre sesong. Den franske serien handler blant annet om pariseren Elsa, som etter et brudd med kjæresten trenger å komme seg videre – noe venninnene mer enn gjerne vil hjelpe henne med.

11. oktober, «The Forest of Love», Netflix

Denne filmen kommer fra Japan, og tar for seg det mørke i menneskets atferd og handlinger. Menneskelige grenser blir satt på prøve, og resultatet er både sjokkerende og grusomt.

14. oktober, «The Secret life of couples», sesong 2 – HBO Nordic

I denne dramaserien leder sexolog og terapeut Sofia et senter for alternativ parterapi. Men det er ikke bare parene hun skal hjelpe som har problemer og utfordringer – plutselig står hun selv i sentrum av en stor etterforskning av et nett av korrupsjon.

16. oktober, «Ghost of Sugar Land», Netflix

I denne dokumentaren får vi følge en gjeng muslimske venner som forsøker å spore opp en kompis, som tilsynelatende skal ha blitt en del av IS.

18. oktober, «Baby», sesong 2, Netflix

Løst basert på en sann historie, får vi følge livene til tenåringer i Roma, i sin søken etter identitet og uavhengighet med et bakteppe av forbudt kjærlighet, press fra familiene sine og delte hemmeligheter.

18. oktober, «Living With Yourself», sesong 1, Netflix

Dette er en ny originalserie, en form for eksistensiell komedie som tar opp spørsmålet: Vil vi egentlig bli bedre? Den første sesongen har åtte episoder, og Paul Rudd i hovedrollen.

18. oktober, «Tell Me Who I Am», Netflix

I denne dokumentaren møter vi 18 år gamle Alex som våkner opp fra koma etter en motorsykkel-ulykke. Han har glemt alt – hjemmet sitt, familien sin, og han kan heller ikke huske hva han heter.

18. oktober, «Laundromat», Netflix

Dette er en stjernespekket film, med for eksempel Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, David Schwimmer, Matthias Schoenaerts, James Cromwell og Sharon Stone på rollelista. Det hele handler om den mye omtalte lekkasjen «Panama Papers» – og har blant annet fått terningkast fire av Filmpolitiet.

19. oktober, «Looking for Alaska», HBO Nordic

I denne dramafilmen er norske Kristine Frøseth med! Det handler om ung forelskelse mellom hennes karakter og en ung kar som heter Miles, og en uventet tragedie som rammer vennegjengen.

21. oktober, «Watchmen», HBO Nordic

Filmen handler om en alternativ verden der maskerte mennesker som tar loven i egne hender blir sett på som kriminelle. Filmen er basert på boka med samme navn.

22. oktober, «Jenny Slate: Stage Fright», Netflix

Det er definitivt tid for komedie og standup hos Netflix denne måneden, og komiker og skuespiller Jenny Slate kommer også med sin første komedie-spesial.

23. oktober, «Breakfast, Lunch & Dinner», Netflix

I denne dokumentarserien vil David Chang utforske en ny by hver episode, sammen med en kjent person. De skal utforske både kultur og mat, og kanskje oppdage noe nytt om seg selv i samme slengen.

24. oktober, «Castle Rock», sesong 2, HBO Nordic

Skremmende «Castle Rock» er tilbake! I andre sesong får vi ta del i en konflikt mellom to sekter, i tillegg til at vi vil bli introdusert for Annie Wilkes – den psykotiske sykepleieren som er med i boka Misery av Stephen King.

24. oktober, «Daybreak», Netflix

Dette er en postapokalyptisk, sjangerbrytende serie satt i California, med gjenger, sportsidioter, gamere og andre tvilsomme grupperinger på en videregående skole. Alle kjemper for å overleve en tid i kjølvannet av en kjernefysisk eksplosjon.

25. oktober, «Brotherhood», sesong 1 – Netflix

Serien finner sted på midten av 90-tallet, der vi følger historien til advokaten Cristina som oppdager at broren sin har havnet i fengsel og er leder av en voksende kriminell gjeng.

25. oktober, «Dolemite Is My Name», Netflix

Når Hollywood stenger han ute, bestemmer filmskaperen Rudy Ray Moore seg for å skape filmen «Dolemite». Her er det selveste Eddie Murphy som har hovedrollen!

25. oktober, «The Kominsky Method», sesong 2, Netflix

Den andre sesongen har åtte episoder, og komiserien følger roller spilt av stjerner som Michael Douglas, Alan Arkin, Sarah Baker og Nancy Travis.

28. oktober, «Silicon Valley», sesong 6, HBO Nordic

Emmy-vinnende «Silicon Valley» er tilbake, med sin sjette og siste sesong!

28. oktober, «Mrs. Fletcher, sesong 1», HBO Nordic

Komiserien er basert på romanen med samme navn, der Eva er skilt og gjennomgår en midtlivskrise. Sønnen drar til college, og hun opplever en seksuell oppvåkning.

29. oktober, «Arsenio Hall: Smart & Classy», Netflix

Arsenio Hall – skuespiller, talkshow-programleder, produsent og komilegende – dette er hans debut med sin første komedie-spesial.