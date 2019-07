Det var duket for den fjerde tirsdagskonserten på Fiskebrygga denne sommeren.

Med 22 grader og skinnende sol brakte Pål Rake og Bryggebandet sørlandsidyllen flere ferieklare publikummere hadde ventet på, da «Absolute Music» var tirsdagens musikktema.

Fiskebrygga framfor feriesteder

For Charlotte Gundersen, Ruby Bjørndal, Ida Aurebekk, Selma Skauge og Mads Frigstad er det obligatorisk å samles på tirsdagskonsertene på Fiskebrygga i sommerferien, etter hektiske hverdager.

Da tar man vorspielet over åpen himmel og måkeskrik, sammen med en kald øl. Helst med utsikt mot Bryggebandet for å kunne synge med på hver strofe når Postgirobygget spilles. Utover kvelden bærer det ut på byen for å hygge seg og skape nye ferieminner.

Derfor mener denne lystige vennegjengen at det er mye som skal slå sommer på Sørlandet, til og med eksotiske feriesteder.

– Dette er absolutt bedre enn Syden, mener Ruby Bjørndal.

– Syden hadde også vært deilig, men her er veldig god stemning med å være med venner og møte kjente. Du vet at man alltid får det koselig her med musikk, deilig vær og øl, legger Charlotte Gundersen til og smiler.

Hygget seg siden klokka 16

Det var mye latter, store smil og god stemning rundt bordet til Vennesla-gjengen Joakim Joreid, Joachim Vetrhus, Stig Gaustad, Henrik Ulseid, Morten Lund og Roy Martin Olsen.

Guttene hadde nemlig hygget seg på Fiskebrygga siden klokka 16 for å få gode plasser og nyte sola med en kald CB i hånda, i ekte sørlandsstil.

– Dette er det perfekte stedet hvor sunn norsk ungdom kan møtes, smiler Joakim Joreid, mens guttene jubler og skåler for mangeårig vennskap sammen.

For stor pågang av båteiere

Ifølge vaktselskapet Vakthold AS var det i 22.15-tiden registrert totalt 1600 publikummere som var til stede på Fiskebrygga tirsdag.

Arrangør og daglig leder ved Dolly Dimples, Asbjørn Dovland, mener at han kjente pågangen allerede til morgenen da flere båtfolk slo seg til ro ved brygga.

Dovland hevder at det ble et så stort problem at flere båteiere måtte bli sendt vekk, for å opprettholde sikkerhetssonen.

– Når du må sende båter vekk før alt har startet, da vet du at det blir en helt «Texas» dag, mener han.

Sammenlignet med sesongens første tirsdagskonsert kan Dovland nå smile av publikumsbesøket. Hittil i år har ikke Fiskebrygga slått sin tidligere publikumsrekord, men Dovland innrømmer at det ikke er langt ifra.

– Vi ligger ikke langt ifra å nå rekorden vår, derfor har vi satt i gang jernet med å hente inn ekstra folk, drikke og mer. Dette her er helt magisk, smiler han fornøyd.

Utover kvelden var det flere å se som følte den idylliske stemninga på Fiskebrygga:

