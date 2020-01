Kristiansander med i «22. juli»-serien: – Det var intenst og krevende

– Å spille i denne serien var intenst, krevende og tøft. Når man spiller en karakter som i virkeligheten kan relateres til, gjør det stort inntrykk, forteller Hamza Kader (27) til KRSby.

Vågsbygd-skuespilleren Hamza Kader (27), som opprinnelig er fra Somalia, spiller rollen som «Liiban Dualeh» i den nye NRK-satsingen «22. juli».

Karakteren og hans historie er fiktiv, men inspirert av virkelige hendelser hos rengjøringspersonellet på traumestua ved Ullevål sykehus, etter terrorangrepene 22. juli 2011.

– Jeg kunne ikke tro det

NRK

Utover i serien må «Liiban», som er muslim, takle flere store utfordringer etter terrorangrepet. En av dem er spekulasjonene om at det er muslimer som står bak angrepet.

– «Liiban» får det veldig tøft etter terrorangrepet, fordi flere tror det er islamistisk terror som har rammet Oslo. Han er derfor i en utfordrende situasjon. Og akkurat den delen av 22. juli fortelles gjennom «Liiban». Flere muslimer i Norge ble jo spyttet på og trakassert i virkeligheten, som følge av dette, sier Kader - som selv er muslim.

– Husker du selv hvordan du opplevde 22. juli 2011?

– Jeg var i Afrika og besøkte min mor da terrorangrepene skjedde. Vi var i en butikk og mamma sa «det har skjedd bombinger i Norge». Hun så det på tv-en i butikken. Jeg husker at det var full stillhet. Jeg kunne ikke tro det.

– Absolutt en vanskelig bransje

«22. juli» markerer Kaders første store rolle i en tv-serie, etter å ha tidligere medvirket i flere kortfilmer.

Fremover skal kristiansanderen satse alt i en svært krevende bransje.

– Det er absolutt en vanskelig bransje å lykkes i. Man må elske det man gjør, hvis ikke er det ikke noe poeng. Det handler mye om nettverk og stå-på-vilje. Men man må regne med mange skuffelser, og rette opp ryggen. Man må stå på selv om det er tøft, sier Kader.

– Går 110 prosent inn for rollen

Ole Kaland / NRK

Serieskaper og hovedregissør Pål Sletaune sier til KRSby at han er svært fornøyd med hvordan kristiansanderen har levert i serien.

– Hamza er en utrolig talentfull skuespiller som det har vært veldig inspirerende å jobbe med. Han er en skuespiller som går 110 prosent inn for rollen, sier Sletaune og utdyper:

– Hamza er en skuespiller som ved sin egen ambisjoner bidrar til at vi andre også strekker oss. Med sin bakgrunn så er Hamza et utrolig viktig element i serien, og for norsk film og teater i fremtiden, sier Sletaune.

– Rystende og realistisk

Serien har høstet god kritikker fra både Dagbladet, TV2, Aftenposten og flere andre aviser. Også KRSbys anmelder Cathrine Sordal var imponert over serien, og ga den terningkast fem:

NRK

– De har klart å skape en serie som detaljert beskriver hendelsene og omstendighetene rundt uten at det blir forvirrende eller langtrukkent, og uten å miste det nære og menneskelige perspektivet. Og aldri før har jeg sett en serie som så til de grader stiller de riktige spørsmålene, og som setter fingeren på akkurat det som er galt med det norske samfunnet – «verdens beste land å bo i», skriver Sordal.

I tillegg til gode anmeldelser, har serien også fått svært gode seertall. NTB skriver at en halv million nordmenn så hver av de to første episodene av NRKs dramaserie.