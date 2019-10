Nå er «Ex on the Beach»-Andreas klar for ny serie

– I forkant trodde jeg det skulle komme negative kommentarer fra Sørlandet om deltakelsen min i «Ex on the Beach», men jeg har ikke hørt noe. På Jodel derimot har jeg lest en del dritt om meg. Der burde jeg kanskje ikke være så mye, sier Østerøy og ler.

Tusenvis av seere har fått med seg over 20 episoder av årets «Ex on the Beach Norge», hvor deltaker Andreas Østerøy (22) fra Lillesand, den første åpne skeive i serien, fortsatt ikke har røket ut.

På grunn av stor interesse fra seerne har Discovery valgt å følge opp skandaleserien med spin-off-serien «Ex and the City», hvor Østerøy utgjør en sentral rolle.

– Den nye serien handler om tiden etter «Ex on the Beach», og hva deltakerne har gjort siden våren. Kameracrewet har blant annet fulgt meg på Sørlandet og i Oslo mens jeg har gjort flere gøye ting. Jeg må si at jeg gruer meg litt til serien, siden den viser alle sidene mine. Mer kan jeg ikke si nå.

Hektisk høst

Østerøy legger ikke skjul på at høsten har vært hektisk. I tillegg til å studere bachelor i administrasjon og ledelse på OsloMet, er 22-åringen midt i en omfattende «Ex on the Beach»-turné på ulike utesteder i Norge.

– Jeg trives godt i denne retningen, og det er nok ikke siste gangen jeg er med i en realityserie. Jeg kunne godt tenke meg å være med i serier som «Paradise Hotel», «Farmen» eller «Skal vi danse» også. Men først skal jeg fullføre bachelorgraden – også kan jeg ta litt sjanser seinere i livet.

– Over 20 episoder av årets «Ex on the Beach» er ute. Hvordan føler du produsentene framstiller deg?

– Jeg føler de har «klippet meg» veldig snilt. Kanskje fordi det var så mange andre som sto for dramaet der inne?

– Men jeg trodde det skulle bli en del reaksjoner etter at Siv utførte oralsex på meg i den ene episoden, men kanskje det var sesong en som virkelig tok støyten i fjor? Det kan hende at sex i realityserier har blitt mer normalisert de siste årene.

– Man lever i en boble der inne

– Hva var det beste og det verste med å delta på «Ex on the Beach»?

– Det beste med serien var alle vennene jeg fikk, og det å komme til et nytt og spennende sted, uten å vite hvordan hverdagen skulle bli. Man visste aldri hva man våknet til.

– Det verste var da folk røk ut. Jeg husker jeg tenkte «Herregud du griner over folk som har vært der inne en uke?». Men man lever i en boble der inne og blir veldig fort glad i folk, siden man glemmer hele verden og alt som finnes der ute.

– Har du kontakt med noen andre deltakere i dag?

– Ja, jeg har kontakt og henger med flere av deltakerne, for eksempel Henrik og Ullrich. Siv har jeg blitt bestevenn med, og kan henge med opptil flere ganger i uka. Vi prøver å «booste» hverandre opp i bransjen. Hvis en av oss får et jobbtilbud så nevner vi hverandre. Og i en bransje hvor mange er sjalu på hverandre har vi noe helt spesielt sammen. I tillegg er hun dødscrazy og like oppmerksomhetssyk som meg.

– Veien er åpen for videre TV-arbeid

Anita Arntzen / Discovery

Senior kommunikasjonsrådgiver i Discovery og pressekontakt for «Ex on the Beach Norge», Ola-Magnus Svihus, har troen på at Østerøy kan ha en framtidig tv-karriere, hvis han satser.

– Andreas er en gladgutt, både i virkeligheten og på skjermen. Han har en egen evne til å knytte bånd med både guttene og jentene i denne sesongen, og er et nydelig tilskudd i «Ex»-gjengen. Han har allerede gjort en hel del intervjuer, og også vært del av andre mindre konsepter, så jeg tror at veien er åpen for videre TV-arbeid for Andreas, hvis han skulle ønske det.

– Satser dere enda mer på «Ex on the Beach»-universet i år?

– Begge sesongene av «Ex on the Beach Norge» har vært betydelige suksesser for Dplay, og det er helt naturlig at vi da forsøker å utvide universet. Det er betydelig interesse rundt deltakerne, og jeg tror seerne er nysgjerrige på hvordan de lever livene sine i Oslo også. Etter det jeg har sett av «Ex and the City» kan jeg love at det ikke blir kjedelig, skriver Svihus videre.