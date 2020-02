André (28) og Jon Erik (26) fra Kristiansand spiller i denne mørke komedien

– To leiemordere er i en kjeller og diskuterer det de irriterer seg mest over på jobben, mens de venter på sitt neste offer.

Slik beskriver regissør Kjetil Kro Søborg starten på forestillingen «Kjøkkenheisen», som hadde premiere på Teateret i Kristiansand onsdag.

Han har gått sammen med sørlandsskuespillerne Jon Erik Myre og André Lassemo, som spiller de humoristiske leiemorderne «Ben» og «Gus».

Stykket er skrevet av den britiske, prisvinnende forfatteren Harold Pinters stykke fra 1957 med samme navn.

– En absurd komedie

Kro Søborg beskriver karakterene i forestillingen som to klovnete skikkelser og understreker at det tidløse stykket har et mørkt tema med flere humoristiske innslag – en såkalt mørk komedie.

– Dette er ikke en tung forestilling å se, men heller en absurd komedie, legger Jon Erik Myre til og ler.

I tillegg til at å ha jobbet med forestillingen siden august i fjor, har de også bygget kulissene fra bunnen. Med andre ord har de lagt mange timer i å perfeksjonere «Kjøkkenheisen».

– Vi har jobbet fra morgen til kveld. I tillegg til å produsere forestillingen har vi også lært oss å snekre, humrer Myre.

– Men hvem er dette stykket for egentlig?

– Humoren er tilgjengelig samtidig som det er grunnlag for tolkning, der folk vil sitte igjen med forskjellige inntrykk. Derfor har den er brei målgruppe, fra videregåendeelever og til eldre, mener Jon Erik Myre.

– Spennende for ungdom og unge voksne

Kristiansand-duoen André Lassemo og Jon Erik Myre utgjør teaterkompaniet Kanon Produksjon, som Scenekunst Sør beskriver som «byens mest produktive teaterkompani».

Duoen gjorde seg bemerket i fjor sommer da de satt opp stykket «Terroristene» ved Kristiansand Kanonmuseum.

Selv om de begge bor i Oslo, er målet med friteater-satsingen å være et synlig og variert kulturtilbud for sørlandspublikummet.

– Vi jobber for å treffe bredt, og for å produsere teater som skal være aktuelt og spennende for ungdom og unge voksne, så vel som et godt voksent publikum, forklarer duoen.

Og et tilskudd til de allerede store kulturinstitusjonene i sør.

– Framfor å tenke at vi er i konkurranse med de andre arenaene i Kristiansand, anser vi det som mer konstruktivt å fokusere på hva vi kan tilby, som ikke allerede finnes, sier de og avslører at de allerede i mai skal de sette opp et nytt teaterstykke på Teateret.

Forestillingen «Kjøkkenheisen» hadde premiere på Teateret i Kongens gate onsdag kveld og varer fram til lørdag.

